Gran Fondo Strade Bianche 2025: il percorso

SIENA – Tante belle novità per la Gran Fondo Strade Bianche, che il 9 marzo festeggerà la sua 10^ edizione, sono state presentate oggi a Siena presso il Palazzo Pubblico in Piazza del Campo. ESTRA, uno dei primi dieci gruppi industriali a livello italiano per la vendita di gas e luce, fortemente radicata sul territorio, sarà il nuovo Title Sponsor dell’evento. Saranno 6.500 i partecipanti, di cui il 30% stranieri, che in poche ore dall’apertura delle iscrizioni hanno fatto segnare un altro sold out dopo quello della scorsa edizione. Un’altra bella novità è la presenza, per tutto il week end, di RTL 102,5 che sarà la Radio Ufficiale.

Cambiamenti anche sul percorso lungo con un ulteriore tratto di sterrato nel finale, breve ma intenso, che affascinerà e farà divertire ulteriormente gli amatori.

IL PERCORSO DELLA GRAN FONDO STRADE BIANCHE ESTRA (PERCORSO LUNGO KM 137.7 – PERCORSO BREVE KM 87)

Percorso in gran parte coincidente con la gara Women Élite, molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi anche con pendenze elevate specie su sterrato. Sono presenti circa 42 km di strade sterrate (oltre il 30% del percorso) divise in 10 settori con fondo ben tenuto, battuto, privo di grosse incursioni erbose e con scarso brecciolino sulla superficie.

Partenza da Siena (zona Stadio/Fortezza Medicea), primi chilometri ondulati su asfalto per raggiungere, al km 11, il 1° settore sterrato (2.1 km) perfettamente rettilineo sempre in leggerissima ascesa. Pochi chilometri separano dal 2° settore (5.8 km), prima vera asperità della corsa con un breve tratto in leggera discesa e un lungo tratto in salita, a volte con pendenze attorno e oltre il 12%. Si raggiunge quindi Radi dove si incontra il 3° settore (4.4 km) e subito dopo il 4° settore (6.4 km), altimetricamente meno impegnativo, che porta a Ponte d’Arbia dove si attraversa la Cassia per affrontare il settore di Serravalle, il 5° (9.3 km che quest’anno entra nelle corse pro e donne). Questo settore termina a Monteroni d’Arbia.

Inizia quasi immediatamente il 6° settore sterrato di San Martino in Grania (9.5 km) in mezzo alle crete senesi. Un settore sterrato lungo e con un susseguirsi di leggeri saliscendi nella prima parte per concludersi con una scalata a curvoni ripidi che immette nuovamente nell’asfalto. Prima di Castelnuovo Berardenga la corsa svolta verso Guistrigona dove è posto il 7° settore sterrato con una discesa veloce e una risalita in soli 1.1 km (settore novità di questa edizione). Poco dopo si incontra il 8° settore di soli 800 m a Montaperti, ma con pendenze a doppia cifra lungo lo strappo. Si ritrova poi l’asfalto a Vico d’Arbia e si supera, sempre su asfalto, Pieve a Bozzone.

Si affronta quindi l’9° e penultimo settore (2.4 km) sulla strada in salita di Colle Pinzuto (pendenze fino al 15%). Ancora pochi chilometri di asfalto (prevalentemente in discesa) e inizia il 10° e ultimo tratto sterrato (1.1 km) con una sequenza di discesa secca seguita da una ripida risalita (pendenza max 18%) che si conclude alle Tolfe. Da lì restano poco più di 12 km all’arrivo a Siena nel Campo.

Ultimi km

Gli ultimi km si snodano per la prima parte all’esterno dell’abitato di Siena su strade larghe e lunghi rettifili collegati tra loro da ampie curve, prima in discesa e poi in leggera salita fino ai 2 km dall’arrivo dove viene imboccata la via Esterna di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia la pavimentazione lastricata.

La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Segue una svolta decisa a destra nella via delle Terme e l’immissione in via Banchi di Sotto.

Dai 300 m la strada è sempre in leggera discesa. Ai 150 m svolta a destra in via Rinaldini. Ai 70 m si entra nel Campo, ultimi 30 in discesa al 7%, traguardo pianeggiante.

RINASCENTE FIRENZE

Grazie alla partnership con Rinascente Firenze, dal 24 febbraio al 10 marzo il fascino del Grande Weekend di Strade Bianche approderà nel cuore del capoluogo toscano. Le vetrine della Rinascente saranno dedicate alla celebrazione di uno degli eventi più esclusivi del calendario mondiale delle due ruote.

DICHIARAZIONI

Alessandro Fabbrini, vicepresidente di Estra: “Da anni oramai la Gran Fondo Strade Bianche si è affermata come un appuntamento ciclistico su strada di fama internazionale. Estra, nell’edizione 2025 ormai prossima, ha voluto legare il proprio marchio alla competizione per lo storico legame con il territorio senese, sede ideale di bellezza in cui la corsa ha trovato origine e naturale radicamento. Un connubio che ci è apparso da subito vincente e convincente per una pratica sportiva sostenibile che unisce il professionismo delle due ruote all’unicità dei luoghi immersi nella campagna toscana in un percorso ardito tra strade sterrate e pendenze che ne costituiscono al contempo fascino e difficoltà”.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events: “Il weekend della Strade Bianche è uno dei più attesi a livello globale, sia per quanto riguarda le due prove del sabato che per la GranFondo di domenica. In questo weekend Siena diventa capitale del ciclismo e le sue bellezze, trasmesse in mondovisione, acquistano un valore mediatico imparagonabile. Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite sono punti cardine del calendario professionistico, due sfide emozionanti e ambitissime grazie a scenari e percorsi meravigliosi, gli stessi percorsi che poi verranno battuti il giorno successivo dai tanti amatori provenienti da tutto il mondo. Una grande occasione che Siena ha saputo cogliere e che si rinnova anche per il 2025”.

Nicoletta Fabio, Sindaco di Siena: “Un’opportunità straordinaria per il nostro territorio e per la storia della nostra città. Il ciclismo è un settore che promuove non solo lo sport, ma anche il turismo e l’economia locale, contribuendo a far conoscere la nostra città e le nostre tradizioni a un pubblico internazionale. Attraverso lo sport la possibilità di valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale. Un’occasione unica per uscire dai confini e farsi raggiungere da l grande pubblico. Un particolare ringraziamento al team di RCS che ancora una volta, insieme al Comune, ai nostri uffici e all’assessorato allo Sport, ha organizzato un evento di richiamo internazionale capace di attrarre sportivi e non solo da tutto il mondo”.

Lorenzo Lorè, Assessore allo Sport del Comune di Siena: “La città è pronta ad accogliere sportivi, appassionati e turisti per un fine settimana all’insegna dello sport e delle emozioni che solo le Strade Bianche sanno regalare. Questo evento, diventato ormai un appuntamento tradizionale per la nostra città, si conferma un format vincente, come dimostrano i numeri in costante crescita. Siamo entusiasti delle conferme di presenza, non solo dall’Italia, ma anche da tanti appassionati provenienti da tutta Europa, che scelgono la nostra città per seguire una delle Classiche più amate del panorama ciclistico. Anche quest’anno l’arrivo in Piazza del Campo non mancherà di emozionare e di farci rimanere col fiato sospeso. Oltre al calore dei tanti spettatori, ci aspettiamo che tutta Siena e i territori attraversati dalla gara accolgano con calore ed entusiasmo questa grande manifestazione, che ancora una volta metterà in scena uno spettacolo unico per tutti gli amanti del ciclismo”.

Paolo Bettini: “Da corridore ho avuto la sfortuna di poter partecipare solo una volta a questa prova ma, a posteriori, sono certo che sarebbe stata uno dei miei obiettivi stagionali. Negli ultimi anni mi sono divertito spesso e volentieri a ripercorrere queste strade nella Gran Fondo, un evento spettacolare nel quale è bello pedalare fianco a fianco ad amanti di questo sport provenienti da tutto il mondo. Un plauso va anche a Sportful che ha realizzato dei capi di alta qualità per questa occasione”.

Luca Onofrio, Head of Mass Events di RCS Sports & Events: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Estra come Title Sponsor della Gran Fondo Strade Bianche: un grande realtà del territorio che ha deciso di legare il suo nome ad un evento dalla forte connotazione territoriale e che promuove al meglio l’immagine di Siena e dintorni in tutto il mondo. Anche questa edizione conterà su una grande partecipazione, con 6500 iscritti in 4 ore di cui oltre il 30% proveniente dall’estero, a testimonianza di un evento ormai imperdibile per la categoria”.