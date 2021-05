Granada – Real Madrid 1-4: diretta live, risultato finale

La partita Granada – Real Madrid del 13 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaseiesima giornata di Liga

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: GRANADA CF-REAL MADRID 1-4 SECONDO TEMPO 90′ Questo è tutto, non c’è altro da commentare. La partita Granada CF e Real Madrid finisce qui 80′ Nehuén Pérez rimpiazza il compagno di squadra 80′ Gli fa spazio Germán per Granada CF 77′ Mariano in campo, prende il posto del compagno di squadra 77′ Esce dal campo Karim Benzema per Real Madrid 76′ Gol di Karim Benzema! Superato il portiere e varia il risultato. Adesso siamo 1 a 4 75′ Attenzione! Rete di Odriozola bravo a siglare , assist di Eden Hazard. Adesso siamo sul risultato di 1 a 3 72′ Il direttore di gara estrae il giallo a Domingos Quina 71′ La palla termina in rete! Jorge Molina ! Cambia il punteggio che adesso è di 1 a 2 68′ Domingos Quina rimpiazza il compagno di squadra 68′ Gli fa spazio Yan Eteki per Granada CF 67′ Adrián Marín fa il suo ingresso in campo 67′ Finisce qui la partita di Puertas che lascia il campo 64′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Nacho 61′ L’allenatore inserisce Real Madrid Eden Hazard in campo 61′ Fuori Vinicius Júnior, ecco la mossa dell’allenatore 61′ Sul terreno di gioco per Real Madrid Isco 61′ Fuori dal rettangolo di gioco Federico Valverde per Real Madrid 60′ Marco Asensio rimpiazza il compagno di squadra 60′ Fuori dal campo Rodrygo per Real Madrid 54′ Dalla panchina si alza Alberto Soro che fa il suo ingresso 54′ Finisce qui la partita di Fede Vico che lascia il campo 54′ Forze fresche in campo per Granada CF con l’ingresso di Luis Suárez 54′ Darwin Machís abbandona il terreno di gioco 52′ L’arbitro non esita ad estrarre il giallo all’indirizzo di Yan Eteki 49′ Inflessibile l’arbitro estrae il giallo per Luka Modrić 46′ Minuti per Odriozola che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 46′ Esce dal campo Marvin per Real Madrid 46′ Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di Granada CF e Real Madrid schierate al centro del campo PRIMO TEMPO 45′ L’arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra Granada CF e Real Madrid. Il parziale è di 1 a 4. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo 45′ Attenzione! Gol di Rodrygo bravo a siglare , assist di Marvin. Adesso siamo sul risultato di 0 a 2 42′ Cartellino giallo all’indirizzo di Jorge Molina 37′ Il direttore di gara estrae il giallo a Eder Militão 17′ Attenzione! Gol di Luka Modrić bravo a realizzare , assist di Miguel Gutiérrez. Adesso siamo sul risultato di 0 a 1 1′ Partiti! Al via il match! Siamo pronti a vivere le emozioni di Granada CF – Real Madrid, le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo Tabellino GRANADA CF: Rui Silva; Dimitri Foulquier, Germán (dal 35′ st Nehuén Pérez), Quini, Domingos Duarte, Maxime Gonalons, Yan Eteki (dal 23′ st Domingos Quina), Fede Vico (dal 9′ st Alberto Soro), Puertas (dal 22′ st Adrián Marín), Darwin Machís, Jorge Molina. A disposizione: Luis Suárez, Aarón, Andorinha, Pepe Sánchez. Allenatore: Diego Martínez. REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eder Militão, Nacho, Miguel Gutiérrez, Luka Modrić, Casemiro, Federico Valverde (dal 16′ st Isco), Marvin (dal 1′ st Odriozola), Karim Benzema (dal 32′ st Mariano), Vinicius Júnior (dal 16′ st Eden Hazard), Rodrygo (dal 15′ st Marco Asensio). A disposizione: Andriy Lunin, Altube, Toni Kroos, Blanco. Allenatore: Zinédine Zidane. Reti: al 17′ pt Luka Modrić, al 45′ pt Rodrygo, al 26′ st Jorge Molina, al 30′ st Odriozola, al 31′ st Karim Benzema. Ammonizioni: al 7′ st Yan Eteki (GRA), al 42′ pt Jorge Molina (GRA), al 27′ st Domingos Quina (GRA), al 37′ pt Eder Militão (REA), al 19′ st Nacho (REA), al 4′ st Luka Modrić (REA).

La presentazione del match

GRANADA – Questa sera, giovedì 13 maggio, alle ore 22 andrà in scena Granada – Real Madrid, incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Diego Martinez che viene dalla sconfitta esterna contro il Betis ed in classifica occupa la decima posizione con 45 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Zidane che è reduce dal pari casalingo contro il Siviglia ed in classifica occupa il terzo posto con 75 punti, -1 dal Barcellona e -5 dall’Atletico Madrid.

QUI GRANADA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Escandell in porta, pacchetto difensivo composto da Foulquier e Quini sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Duarte e German Sanchez. A centrocampo Herrera e Gonalons in cabina di regia mentre davanti spazio a Puertas, Montoro e Machis alle spalle di Suarez.

QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Courtois in porta, reparto arretrato formato da Odriozola e Valverde sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Militao e Nacho. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Modric e Kroos mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Asensio, Benzema e Vinicius.

Le probabili formazioni di Granada – Real Madrid

GRANADA (4-2-3-1): Escandell; Foulquier, Duarte, German Sanchez, Quini; Herrera, Gonalons; Puertas, Montoro, Machis; Suarez. Allenatore: Diego Martinez

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Valverde; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. Allenatore: Zidane

STADIO: Estadio Nuevo Los Carmenes

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Granada – Real Madrid, valevole per la trentaseiesima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.