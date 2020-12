LaLiga, Granada – Valencia: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Granada – Valencia di Mercoledì 30 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata de LaLiga

GRANADA – Mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 17:00, riflettori puntati su Granada – Valencia, match valido per la 16° giornata 16 de LaLiga. Non si tratta della prima sfida tra le due squadre; l‘ultima volta, giocata il 4 luglio 2020, é finita in parità con il risultato di 2-2. L’incontro si disputerà allo stadio Estadio Nuevo Los Cármenes e sarà diretto dall’arbitro Vega A. Il Granada gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.10. Il Granada, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitte; ha segnato 5 e ha subito 2. Il bilancio del Valencia é invece di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5; 8 reti fatte e 7 subite. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo match sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 17:00 sarà disponibile la cronaca della partita con diretta testuale. Un’ora prima invece saranno disponibili le formazioni ufficiali per scoprire insieme le mosse dei due allenatori. Sguardo all’attuale classifica di LaLiga dove al primo post otroviamo Atletico Madrid e Real Madrid, appaiati con 31 punti; al terzo posto Villareal e Real Sociedad, entrambe a quota 26.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GRANADA: Diaz V., Lozano N., Machis D., Montoro A., Vico F.. A disposizione:



VALENCIA: Cillessen J., Gameiro K., Guillamon Sanmartin H., Lee K., Racic U.. A disposizione:





Diaz V., Lozano N., Machis D., Montoro A., Vico F.. A disposizione:Cillessen J., Gameiro K., Guillamon Sanmartin H., Lee K., Racic U.. A disposizione:

Le probabili formazioni di Granada – Valencia

Il Granada potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Rui Silva in porta e difesa composta da Duarte, Yangel e Vallejo. In cabina di regia Brice con Milla e Keney mez’ali; sulle corsie Foulquier e Neva. Davanti Puertas e Soldado. Probabile modulo 4-4-2 per il Valencia con Jaume tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Paulista-Diakhaby e da Wass e Gaya sulle fasce. A centrocampo Soler e Racic; sulle corsie Musah e Cheryshev. Davanti Gomez e Guedes.

GRANADA (3-5-2): Rui Silva; Duarte, Yangel, Vallejo; Foulquier, Milla, Brice, Kenedy, Neva; Puertas, Soldado. Allenatore: Martinez.

VALENCIA (4-4-2): Jaume; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah, Soler, Racic, Chryshev; Guedes, Maxi Gomez. Allenatore: Gracia

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Granada – Valencia , valida per la 16°giornata de LaLiga , sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. La partita sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.