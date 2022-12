Gubbio – Siena: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Gubbio – Siena di Sabato 3 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

GUBBIO – Sabato 3 dicembre, allo Stadio “Renzo Barbetti”, andrà in scena Gubbio – Siena, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Il Gubbio é reduce da tre successi di fila, ultimo dei quali quello esterno per 0-4 contro la Vis Pesaro, ed é secondo, a una lunghezza dalla capolista Reggiana, a quota 32 con un percorso di dieci partite vinte, due pareggiate e quattro perse, venticinque reti realizzate e dodici incassate. Il Siena viene dalla sconfitta casalingo per 2-3 contro la Fermana; finora ha vinto sette volte, pareggiato cinque e perso quattro, con diciotto gol fatti e nove subiti. Un percorso che vale loro 26 punti e l’ottava posizione in classifica. L’ultimo confronto ufficiale risale allo scorso 12 marzo quando, in terra toscana, il Gubbio si impose per 1-2. A dirigere il match sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia; quarto ufficiale Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GUBBIO:. A disposizione:



SIENA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI GUBBIO – Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Di Gennaro tra i pali e una difesa composta da Portanova, Signorini e Redolfi. In mezzo al campo Rosaia e Bonta mentre Morelli e Semeraro agiranno sulle corsie esterne. Sulla trequarti Arena, di supporto alla coppia di attacco composta da Bulevardi e Mbakogu.

QUI SIENA – Pagliuca dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2 con Lanni tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Silvestri e Crescenzi e sulle fasce da Favalli e Raimo. A centrocampo Bianchi, Buglio e Leone. Davanti Frediani e Arras, supportati da Belloni.

Le probabili formazioni di Gubbio – Siena

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro, Redolfi, Portanova, Signorini, Morelli, Bontà, Rosaia, Semeraro, Arena, Bulevardi, Mbakogu. Allenatore: Piero Braglia

SIENA (4-3-1-2): Lanni, Favalli, Silvestri, Crescenzi, Raimo, Bianchi, Leone, Buglio, Belloni, Frediani, Arras. Allenatore: Guido Pagliuca

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. la gara sarà visibile anche su Sky, e, per i soli abbonati Sky, in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.