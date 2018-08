Hapoel Haifa – Atalanta 1-4: il tabellino della partita

Il tabellino di Hapoel Haifa – Atalanta 1-4 il risultato finale, la compagine orobica ipoteca il passaggio del turno.

HAIFA – Nel match valido per il terzo turno preliminare di Europa League l’Atalanta vince 4-1 in casa dell’Hapoel Haifa ipotecando la qualificazione alla fase successiva. Successo in rimonta per la compagine orobica visto che a passare in vantaggio sono proprio gli israeliani con la rete di Buzaglo. Nel giro di tre minuti, però, l’Atalanta la ribalta con Hateboer e Zapata e nella seconda frazione chiude i conti con il neo acquisto Pasalic e Barrow.

IL TABELLINO

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malus, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Buzaglo, Sjostedt, Plakushenko; Vermouth (59′ Hadida), Papazoglu (69′ Arael), Ginsari (59′ Eibaz). Allenatore: Klinger

ATALANTA (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Pessina (60′ Pasalic), Freuler, Gosens; Zapata (63′ Barrow), Gomez (83′ Cornelius). Allenatore Gasperini.

RETI: 7′ Buzaglo (H), 18′ Hateboer (A), 21′ Zapata (A), 65′ Pasalic (A), 86′ Barrow (A)

AMMONIZIONI: Palomino, Gosens (A)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

ARBITRO: Harald Lechner

STADIO: Sammy Ofer Stadium