Hapoel Haifa – Atalanta: cronaca diretta e risultato live

Diretta di Hapoel Haifa-Atalanta: presentazione, probabili formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il terzo turno preliminare di Europa League.

HAIFA – Questo pomeriggio, alle ore 18, si giocherà Hapoel Haifa-Atalanta, incontro valevole per il terzo turno preliminare della UEFA Europa League 2018/2019. Da una parte c’è la compagine israeliana che ha chiuso al quarto posto l’ultima Ligat ha’Al, ad appena cinque lunghezze dai campioni in carica del Beer-Sheva. Nel turno precedente l’Hapoel ha fatto fuori Hafnatfjordur. Dall’altra parte c’è la compagine orobica che, dopo il 2-2 dell’andata in quel di Reggio Emilia, ha demolito il Sarajevo 8-0 nella gara di ritorno. La squadra di Gasperini è nettamente favorita per accedere al turno successivo ma l’ex allenatore del Genoa non vuole cali di tensione. Di seguito le probabili formazioni dell’incontro.

La cronaca minuto per minuto

QUI HAPOEL HAIFA – La compagine israeliana dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Sektus in porta, pacchetto arretrato composto da Malul e Dilmoni sulle corsie esterne mentre al centro Kapiloto e Tamas. A centrocampo Sjostedt in cabina di regia con Arael e Plakushchenko mezze ali. In attacco spazio al tridente composto da Ginsari, Vermouth e Papazoglou

QUI ATALANTA – La squadra nerazzurra dovrebbe schierarsi col 3-4-3 con Berisha tra i pali, reparto difensivo formato da Toli, Palomino e Masiello. A centrocampo De Roon e Pessina in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. In attacco spazio al tridente offensovo formato da Barrow e Gomez a supporto di Zapata.

Hapoel Haifa-Atalanta: le probabili formazioni del match

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Kapiloto, Tamas, Dilmoni; Arael, Sjostedt, Plakushchenko; Ginsari, Vermouth, Papazoglou. A disposizione: Kadoch, Fedida, Shukrani, Zamir, Elbaz, Mitrevski, Qashoa. Allenatore: Nir Klinger.

ATALANTA (3-4-3): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Pessina, Gosens; Barrow, Zapata, Gomez. A disposizione: Gollini, Freuler, Pasalic, Tumminello, Castagne, Melegoni, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini

STADIO: Sammy Ofer Stadium

Fonte foto: Twitter Atalanta