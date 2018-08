Il punto della situazione sul calciomercato delle squadre di Serie A e le principali trattative in vista della prossima stagione.

MILANO – Dopo l’acquisto di Gonzalo Higuain, il Milan deve sfoltire il reparto offensivo di Gattuso che la scorsa stagione comprendeva Kalinic, Cutrone e André Silva, più il colombiano Bacca in prestito al Villarreal. Il croato da oggi è ufficialmente un calciatore dell’Atletico Madrid, dopo aver fallito l’esperienza milanese con soli sei goal all’attivo in quarantuno presenze totali. Kalinic si trasferisce in Spagna a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro, ad un anno di distanza dall’investimento di 25 milioni per prelevarlo dalla Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale dei rossoneri:

“AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Atletico Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic. La società desidera ringraziare il giocatore per la professionalità sempre dimostrata nell’indossare la maglia del Milan augurandogli le migliori soddisfazione sportive per il prosieguo della sua carriera”.

Per quanto riguarda Bacca, che rimane in uscita, si potrebbe trovare un accordo con il Villarreal per un probabile ritorno con l’inserimento di Samu Castillejo nella trattativa, mentre è stata rifiutata l’offerta del Siviglia di un prestito secco per André Silva. Sul fronte entrate, invece, continuano le trattative per portare in rossonero Tiémoué Bakayoko dal Chelsea, che andrebbe a sostituire il partente Locatelli con direzione Sassuolo.

Dall’altra sponda di Milano, l’Inter dovrà fare i conti con l’ennesimo presunto tentativo del Real Madrid per Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo “Libertad Digital”, i Blancos sarebbero sbarcati in Italia, oltre che per Milinkovic-Savic, per provare a strappare ai nerazzurri il loro capitano. Proseguono senza intoppi le trattative con il Monaco per Keita Baldé, con il senegalese che dovrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni, mentre resta in esubero Joao Mario, che con la chiusura del mercato inglese dovrà cercare una sistemazione altrove.

Fonte foto: Lega Serie A