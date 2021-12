Coppa Italia, Hellas Verona – Empoli: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Empoli di mercoledì 15 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il secondo turno di Coppa Italia

VERONA – Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 15:00 verrà disputata la partita Hellas Verona – Empoli, gara valida per il secondo turno del campionato di Coppa Italia 2021/2022. Da una parte del campo troviamo la formazione di casa veneta allenata da Igor Tudor, che nel corso delle ultime due giornate di campionato ha trovato una vittoria e una sconfitta, rispettivamente contro Venezia e Atalanta. La formazione veneta attualmente occupa l’11a posizione nella classifica di Serie A con 23 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione toscana allenata da Aurelio Andreazzoli, che arriva invece dalla recentissima sconfitta esterna contro il Napoli, lo scorso 12 dicembre. Con 26 punti, attualmente l’Empoli occupa la 7a posizione in classifica. In vetta alla classifica di Serie A c’è invece l’Inter con 40 punti, seguito da Milan – a quota 39 punti – Atalanta, Napoli e Fiorentina, rispettivamente con 37, 36 e 30 punti.

Cronaca e tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: HELLAS VERONA - EMPOLI Mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 14:00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Gli scaligeri allenati da mister Tudor potrebbero scendere in campo con il modulo 3-4-2-1, con Casale, Ceccherini e Magnani in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Faraoni, Tameze, Miguel Veloso e Lazovic, alle spalle della coppia Barak-Cancellieri disposta sulla trequarti. Unica punta Lasagna.

QUI EMPOLI – L’Empoli di mister Andreazzoli potrebbe invece affidarsi al modulo 4-3-1-2, con Stojanovic, Tonelli, Viti e Parisi a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo titolari Haas, Ricci e Bandinelli, alle spalle di Bajrami sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Cutrone e La Mantia.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Empoli

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Cancellieri; Lasagna. Allenatore: Igor Tudor

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Hellas Verona – Empoli, valido per i sedicesimi di finale del campionato di Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Italia 1 (sul 6° canale del digitale terrestre); potrà essere seguita anche su Sport Mediaset e Mediaset Play.