Padova – Catanzaro 1-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Padova – Catanzaro del Mercoledì 15 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Coppa Italia Serie C – Semi finali

PADOVA – Mercoledì 15 dicembre 2021 , alle ore 15:30 riflettori puntati su Padova – Catanzaro , match valido per l’andata delle Semi finali di Coppa Italia Serie C 2021/2022. Appuntamento allo stadio Stadio Euganeo dove il match sarà diretto dell’arbitro Marco Ricci. Sarà coadiuvato da Marco Leoncini di Lucca e Costin Del Santo Sparatu di Siena; quarto ufficiale Emanuele Frascaro.

La cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Al via il match tra Padova e Catanzaro. Primo spunto di Biasci al 6′ ma sul cross basso sul secondo palo ci arriva un attimo più tardi in scivolata. Grande conclusione con il destro di Kirwan dal limite dell’area e grande intervento in tuffo di Nocchi che si distende e devia sul fondo. Sugli svilupppi dell’angolo di Ronaldo al 9′, libero da marcatura in ritardo Kirwan colpisce sul primo palo di testa per il vantaggio del Padova. Ronaldo per il colpo di testa di Nicastro in area, ottimo riflesso di Nocchi con una mano a salvare dal possibile 2-0 al 12′. Pareggio del Catanzaro al 15′: bella palla lavorata dal 99 ospite che in area d’esterno vede largo alla sua destra Verna molto bravo a piazzare un diagonale rasoterra che si infila alla destra di Donnarumma. Al 28′ cross molto interessante di Vandeputte sul primo palo dove ci arriva un pò scoordinato di testa Carlini che da due passi conclude a lato.

Tabellino minuto per minuto

PADOVA: Ajeti Ar., Andjelkovic S., Biasci T., Donnarumma A. (Portiere), Hraiech S., Kirwan N., Nicastro F., Ronaldo, Settembrini A., Terrani G., Vasic A.. A disposizione: Bifulco A., Cabianca F., Ceravolo F., Chirico C., Della L. S., Fortin M. (Portiere), Gasbarro A., Germano U., Jelenic E., Monaco S., Pelagatti C., Santini C.



CATANZARO: Bearzotti E., Carlini M., Cianci P., Cinelli A., Gatti R., Martinelli L., Nocchi T. (Portiere), Scognamillo S., Vandeputte J., Verna L., Welbeck N.. A disposizione: Bombagi F., Branduani P. (Portiere), Curiale D., De Santis S., Fazio P., Monterisi I., Ortisi P., Porcino A., Risolo A., Romagnoli A. (Portiere), Vazquez F.



Reti: al 9' pt Kirwan N. (Padova) al 15' pt Verna L. (Catanzaro).



Ammonizioni: al 33' pt Settembrini A. (Padova) al 33' pt Carlini M. (Catanzaro).

Formazioni ufficiali

PADOVA: Donnarumma, Biasci, Ronaldo, Vasic, Ajeti, Terrani, Hraiech, Andelkovic, Nicastro, Settembrini, Kirwan. A disposizione: Fortin, Gasbarro, Della Latta, Pelagatti, Santini, Germano, Jelenic, Ceravolo, Bifulco, Monaco, Chirico’, Cabianca. Allenatore: Pavanel

CATANZARO: Nocchi, Martinelli, Welbeck, Verna, Scognamillo, Cinelli, Vandeputte, Carlini, Bearzotti, Gatti, Cianci. A disposizione: Romagnoli, Branduani, De Santis, Curiale, Vazquez, Bombagi, Fazio, Monterisi, Porcino, Ortisi, Risolo. Allenatore: Vivarini

Curiosità sulla sfida

Sono complessivamente 13 gli incontri ufficiali a Padova tra queste due squadre con 7 successi per i biancorossi, 6 pareggi e nessuna sconfitta. Gli ospiti non segnano a Padova da ben 357 minuti mentre i padroni di casa hanno conquistato in un’occasione questo trofeo ovvero nell’edizione 1979/1980. Dall’altra parte invece si ricorda come miglior piazzamento la conquista di una finale ma nella Coppa Italia dove nella stagione 1965/1966 fu sconfitta 2-1 a Roma della Fiorentina al termine dei supplementari.

Convocati del Padova per la partita

Portieri: 22 Donnarumma, 30 Fortin, 12 Gherardi

Difensori: 15 Ajeti, 19 Andelkovic, 35 Cabianca, 4 Gasbarro, 8 Germano, 26 Kirwan, 29 Monaco, 6 Pelagatti

Centrocampisti: 5 Della Latta, 18 Hraiech, 11 Jelenic, 10 Ronaldo, 21 Settembrini, 14 Vasic

Attaccanti: 9 Biasci, 28 Bifulco, 24 Ceravolo, 32 Chiricò, 20 Nicastro, 7 Santini, 17 Terrani

Convocati del Catanzaro per la partita

Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani

Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 15. Monterisi, 44. Gatti

Centrocampisti: 6. Welbeck, 8. Verna, 17. Porcino, 18. Cinelli, 19. Ortisi, 21. Risolo, 23. Vandeputte, 37. Bearzotti

Attaccanti: 7. Curiale, 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 99. Cianci

I giallorossi si preparano alla sfida

Nella seduta del 13 dicembre i giallorossi si sono allenati in mattinata a Simeri Mare. Dopo l’attivazione divisa in gruppi, chi ha giocato nel match di sabato scorso ha effettuato un riscaldamento a secco con mobilità coxofemorale, per poi riunirsi con il resto della squadra che in contemporanea aveva effettuato un attivazione con palla. Il gruppo squadra poi ha lavorato su delle situazioni tattiche simulate concludendo con una partita su metà campo. Il 14 dicembre prevista la rifinitura a Giovino, poi la squadra partirà per il ritiro di Padova.

Presentazione della partita

Padova nelle ultime cinque partite ha conseguito 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 5 e subendone 1. La Catanzaro invece ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 3. Ricordiamo il percorso che ha portato le due squadre a giocare la semifinale d’andata (ritorno il 19 gennaio 2022). Il Padova ha affrontato ai sedicesimi il Legnago sconfitto 1-0 quindi ha avuto la meglio per 2-1 della Virtus Entella e 1-0 sulla Viterbese. Il Catanzaro ha superato invece 1-0 il Catania quindi l’altra siciliana il Palermo sempre con lo stesso risultato così come l’Albinoleffe. I nostri lettori potranno seguire la diretta testuale di questo incontro sul proprio computer e dai principali dispositivi mobili. Dalle ore 15:30 troverete la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali e potremo scoprire le mosse dei due allenatori.

Biglietti

Il Calcio Padova in una nota comunica ai propri tifosi che sono in vendita i biglietti per l’incontro di andata di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catanzaro, in programma mercoledì 15 dicembre alle ore 15.30 presso lo stadio Euganeo. Il Calcio Padova comunica ai propri tifosi che, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legge n° 172 del 26 novembre 2021, per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato (Super Green Pass). Si comunica inoltre che, dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, è previsto che il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca, per lo svolgimento delle attività che sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, tra le quali rientra la partecipazione a spettacoli di eventi sportivi.

Per ottenere il Green Pass rafforzato, bisognerà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

ENTRAMBE LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SULLE 3 PREVISTE (O DOSE UNICA SE LA TIPOLOGIA DI VACCINO LO PREVEDE): il green pass sarà valido 270 giorni (9 mesi) a partire dalla data di somministrazione della seconda dose;

GUARIGIONE DA COVID-19: il certificato richiesto a seguito di guarigione, avrà validità per 6 mesi;

Il Green Pass rafforzato è obbligatorio solo a partire dai 12 anni, poiché al di sotto di questa età la vaccinazione è volontaria. Il Green Pass Rafforzato dovrà essere esibito in formato cartaceo o digitale agli steward preposti, ed il codice a barre bidimensionale (QR-CODE) dovrà essere chiaro e leggibile.

Nel caso in cui il tifoso dovesse essere sprovvisto di Green Pass o se lo stesso non dovesse risultare valido, non potrà accedere allo stadio. Vista la procedura di accesso, il Calcio Padova invita i propri tifosi a non presentarsi ai varchi di ingresso a ridosso dell’inizio della gara.

PREZZI (IL GIORNO DELLA GARA LE BIGLIETTERIE DELLO STADIO NON SARANNO APERTE):

SETTORE TARIFFA UNICA:

POLTRONE PREMIUM €. 30,00 + diritti di prevendita

POLTRONE BIANCOSCUDATE €. 20,00 + d.p.

POLTRONE VECCHIE GLORIE €. 10,00 + d.p.

TRIBUNA OVEST €. 5,00 + d.p.

TRIBUNA EST Non in vendita

CURVA NORD OSPITI €. 5,00 + d.p.

I biglietti saranno in vendita fino all’orario ufficiale di inizio di ciascuna gara, sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket (puoi trovare il punto vendita più vicino al seguente link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Il settore Ospiti sarà invece in vendita fino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Padova – Catanzaro , valida per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Semi finali, sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports; potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.