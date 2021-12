Arbitri della 18° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 al via da venerdì 17 fino a domenica 19 dicembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da venerdì 17 a domenica 19 dicembre. Il primo anticipo del venerdì, Lazio – Genoa sarà diretto da Pairetto. Nove i precedenti con 6 successi per i laziali, un pareggio e due sconfitte, l’ultima delle quali nel derby perso 2-0 e anche più recente precedente. C’è anche un Lazio Genoa della stagione 2019/2020, in questo caso terminò 4-0 all’Olimpico. Mariani invece si occuperà di Salernitana – Inter: per i campani un successo in A contro il Genoa del 2 ottobre e un pari a Cremona nel lontano campionato di Serie C 2010/2011. Con i nerazzurri bilancio favorevole con 5 successi, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il big match Atalanta – Roma di sabato 18 dicembre alle ore 15 a Irrati. Non particolarmente fortunato questo fischietto per i nerazzurri che quest’anno non è stato ancora assegnato 4 vittorie, 6 pareggi e ben 8 sconfitte. Per i giallorossi 9 vittorie, 5 sconfitte e altrettanti pareggi. Nell’incrocio tra queste due squadre segnaliamo un 3-3 nella stagione 2015/2016 e un 2-0 per la squadra di Gasperini due stagioni fa. Per il posticipo e scontro diretto di domenica sera tra Milan e Napoli è stato designato Massa. Nell’ultima per i partenopei fu 0-0 a Roma contro i giallorossi, uno dei 3 pareggi sui 20 precedenti. Gli altri 17 vedono 13 vittorie e 4 sconfitte. Meno precedenti con i rossoneri, complessivamente 9 con 4 vittorie, 3 pareggi e due sconfitte.

Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della diciottesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 18ª Giornata di andata

LAZIO – GENOA Venerdì 17/12 h. 18.30

PAIRETTO

ROSSI L. – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI

SALERNITANA – INTER Venerdì 17/12 h. 20.45

MARIANI

COLAROSSI – CECCONI

IV: CAMPLONE

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PAGANESSI

ATALANTA – ROMA Sabato 18/12 h. 15.00

IRRATI

ALASSIO – ZINGARELLI

IV: COLOMBO

VAR: NASCA

AVAR: TOLFO

BOLOGNA – JUVENTUS Sabato 18/12 h. 18.00

ORSATO

VALERIANI – BRESMES

IV: MARINI

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO

CAGLIARI – UDINESE Sabato 18/12 h. 20.45

MARESCA

IMPERIALE – LOMBARDI

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RASPOLLINI

FIORENTINA – SASSUOLO Domenica 19/12 h. 12.30

SERRA

PRENNA – TRINCHIERI

IV: MARINELLI

VAR: DI BELLO

AVAR: PASSERI

SPEZIA – EMPOLI Domenica 19/12 h. 15.00

VOLPI

MONDIN – MUTO

IV: COSSO

VAR: DOVERI

AVAR: TEGONI

SAMPDORIA – VENEZIA Domenica 19/12 h. 18.00

ABISSO

RANGHETTI – MIELE D.

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: PRETI

TORINO – H. VERONA Domenica 19/12 h. 18.00

FABBRI

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MARCENARO

VAR: GHERSINI

AVAR: GIALLATINI

MILAN – NAPOLI h. Domenica 19/12 20.45

MASSA

MELI – BINDONI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO