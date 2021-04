Hellas Verona – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Lazio dell’11 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

VERONA – Domenica 11 aprile alle ore 15 andrà in scena Hellas Verona – Lazio, incontro valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra scaligera che viene dal successo esterno contro il Cagliari ed in classifica occupa l’ottavo posto solitario con 41 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra capitolina che è reduce dal sofferto e prezioso successo casalingo contro lo Spezia ed in classifica occupa il sesto posto con 52 punti ed una gara da recuperare contro il Torino. Sono 47 i precedenti tra le due squadre con la Lazio in vantaggio con 18 successi contro le 12 vittorie dell’Hellas Verona mentre i pareggi sono 17. Nelle partite giocate al Bentegodi cambia il bilancio con 9 vittorie dei padroni di casa, 9 pareggi e 5 vittorie per la Lazio. La sfida verrà diretta dal signor Chiffi della sezione di Padova.

La presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Ceccherini, Magnani e Dimarco. A centrocampo Miguel Veloso e Tameze in cabina di regia con Faraoni e Lazovic sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna.

QUI LAZIO – I capitolini dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Reina tra i pali, pacchetto arretrato formato da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Andreas Pereira mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lulic e Fares. In attacco tandem offensivo composto da Immobile e Caicedo.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Lazio

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lulic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Andreas Pereira, Fares; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Hellas Verona – Lazio, valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta. La diretta streaming gratis di Hellas Verona – Lazio sarà disponibile su DAZN per gli abbonati. Scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.