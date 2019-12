Serie A, Hellas Verona – Roma: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Roma: incontro della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 20,45

VERONA – Tutto pronto al Bentegodi per l’incontro tra Hellas Verona – Roma, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1, Di Carmine unica punta supportato da Verre e Zaccagni. Gli ospiti, invece, scendono in campo con il 4-2-3-1 con Dzeko unica punta supportato da Under, Pellegrini e Kluivert. Dirigerà il match il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Roma

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Veloso, Henderson, Stepinski, Pazzini, Danzi, Dawidowicz, Salcedo, Empereur, Adjapong. Allenatore: Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disposizione: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Perotti, Cetin, Kalinic, Fazio, Florenzi, Spinazzola, Antonucci, Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca

STADIO: Marcantonio Bentegodi