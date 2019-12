Serie A, Hellas Verona – Roma 1-3: il tabellino

Il tabellino di Hellas Verona – Roma

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina (70′ Veloso), Lazovic; Verre (64′ Salcedo), Zaccagni (79′ Pazzini); Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Stepinski, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. Allenatore: Juric

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under (66′ Mkhitaryan), Pellegrini, Kluivert (35′ Perotti); Dzeko (85′ Fazio). A disposizione: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Kalinic, Florenzi, Spinazzola, Antonucci. Allenatore: Fonseca

Reti: 17′ Kluivert, 21′ Faraoni, 44′ rig. Perotti, 92′ Mkhitaryan

Ammoniti: Pellegrini, Gunter, Mancini, Bocchetti, Amrabat, Juric

Recupero: 5′ minuti nel primo tempo, 4′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Pellegrini per l’1 a 0. Assist di Zaccagni per l’1 a 1. Assist di Perotti per il 3 a 1.