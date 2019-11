Diretta Atletico Madrid – Barcellona: risultato e tabellino in tempo reale

Diretta di Atletico Madrid – Barcellona del 1 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata di Liga, calcio d’inizio alle ore 21

MADRID – Domenica 1 dicembre alle ore 21 andrà in scena Atletico Madrid – Barcellona, match clou della quindicesima giornata della Liga 2019/2020. Da una parte ci sono gli uomini di Simeone che sono reduci dalla sconfitta in Champions League in casa della Juventus. In campionato, invece, i Colchoneros vengono dal pareggio esterno col Granada e in classifica occupano la quarta posizione con 25 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i catalani che sono reduci dal successo casalingo contro il Borussia Dortmund che ha permesso a Messi e compagni di staccare il pass per gli ottavi di Champions League. In Liga la squadra di Valverde viene dalla vittoria esterna sul campo del Leganes e in classifica occupa il primo posto, insieme al Real Madrid, con 28 punti.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Barcellona

QUI ATLETICO MADRID – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Oblak tra i pali, pacchetto difensivo composto da Trippier e Lodi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Felipe ed Hermoso. A centrocampo Partey e Herrera in cabina di regia con Saul e Koke sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Joao Felix e Morata.

QUI BARCELLONA – I catalani dovrebbero schierarsi col 4-3-3 con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Sergi Roberto e Firpo sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo De Jong in cabina di regia con Arthur e Rakitic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Messi, Suarez e Griezmann.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi, Koke, Partey, Herrera, Saul, Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Firpo, Arthur, De Jong, Rakitic, Messi, Suarez, Griezmann. Allenatore: Valverde

STADIO: Wanda Metropolitano

Atletico Madrid – Barcellona: dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atletico Madrid – Barcellona, valevole per la quindicesima giornata di Liga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.