La partita Huddensfield – Lecce di Domenica 28 luglio 2024 in diretta: sotto del gol di Krstovic nel primo tempo, ribaltano il risultato con Koroma e Healey

JENBACH – Domenica 28 luglio, alle ore 12, allo Stadio di Jenbach, quarta uscita stagionale del Lecce, che affronterà l’Huddensfield. La prima uscita, contro i dilettanti dell’U.S. Saval Maddalena, si é chiusa sul risultato di 5-0. Nella seconda invece i salentini hanno rifilato un secco 3-0 al Werder Brema. Contro i campioni turchi del Galatasaray é arrivata, invece, la sconfitta per 2-1.

Dopo l’amichevole contro l’Huddensfield, la squadra di Gotti rientrerà dal ritiro di Neustift e proseguirà in Puglia la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Il debutto ufficiale del Lecce avverrà il 12 agosto 2024 alle ore 18:30 nei Trentadue di finale della Coppa Italia Frecciarossa con la vincente del match Torres – Mantova. L’esordio in campionato é, invece, previsto per il 18 agosto in casa contro l’Atalanta. L’Huddensfield, dopo un passato in Premier League, milit nella terza categoria inglese.

Tabellino della partita

HUDDERSFIELD (ENG): Maxwell Ch., Evans A. (dal 30′ st Iorpenda T.), Healey R. (dal 41′ st Jones P.), Helik M., Hogg J.(C) (dal 30′ st Kasumu D.), Lees T. (dal 23′ st Pearson M.), Miller M. (dal 18′ st Headley J.), Ruffels J. (dal 18′ st Spencer B.), Sorensen L., Ward D. (dal 18′ st Koroma J.), Wiles B. (dal 18′ st Kane H.). A disposizione: Nicholls L., Eccleston N., Harratt K., Headley J., Iorpenda T., Jackson B., Jones P., Kane H., Kasumu D., Koroma J., Pearson M., Spencer B.

LECCE (ITA): Falcone W. (dal 1′ st Fruchtl C.), Dorgu P. (dal 1′ st Baschirotto F.), Gallo A.(C), Gaspar K. (dal 18′ st Lemmens M.), Gendrey V., Krstovic N. (dal 32′ st Voelkerling Persson J.), Maleh Y. (dal 32′ st Helgason T. J.), Oudin R. (dal 1′ st Pierotti S.), Pierret B. (dal 1′ st Ramadani Y.), Rafia H. (dal 18′ st Listkowski M.), Tete Morente (dal 1′ st Banda L.). A disposizione: Borbei A., Fruchtl C., Samooja J., Addo V., Banda L., Baschirotto F., Helgason T. J., Lemmens M., Listkowski M., Pierotti S., Ramadani Y., Rodriguez P., Voelkerling Persson J.

Reti: al 24′ st Koroma J. (Huddersfield (Eng)) , al 35′ st Healey R. (Huddersfield (Eng)) al 32′ pt Krstovic N. (Lecce (Ita)) .

Descrizione gol: al 32′ del primo tempo Krstović sblocca il punteggio grazie a uno spunto personale in area dove dalla sinistra si infila tra due avversari e da due passi conclude di precisione con un diagonale. Pareggio Huddensfield al 24′ con un tap in ravvicinato di Koroma. Al 35′ vantaggio dell’Huddensfield dal dischetto per un fallo di Ramadani in area

Le formazioni ufficiali di Huddersfield – Lecce

HUDDERSFIELD TOWN: Maxwell, Sorensen, Ruffels, Helik, Hogg ©, Wiles, Healey, Miller, Evans, Ward, Lees. A disposizione: Nicholls, Chapman, Pearson, Koroma, Headley, Kane, Spencer, Kasumu, Harratt, Jones, Eccleston, Iorpenda, Jackson. Allenatore: Michael Duff

LECCE: Falcone, Maleh, Morente, Rafia, Krstović, Oudin, Dorgu, Gaspar, Gendrey, Gallo ©, Pierret. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Baschirotto, Helgason, Listkowski, Ramadani, Banda, Lemmens, Persson, Rodriguez, Pierotti, Addo. Allenatore: Luca Gotti

La presentazione del match

COME ARRIVA IL LECCE – Gotti dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Falcone in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Baschirotto e Gaspar e sulle fasce da Gendrey e Gallo. In mediana Blin e Pierret. Unica punta Krstovic, supportata dai trequartisti Oudin, Rafia e Dorgu.

La probabili formazioni del Lecce

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Drgu, Pierret, Maleh; Oudin, Rafia, Morente; Krstovic.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro non sarà trasmesso in diretta televisiva né in streaming. Potete, però, rimanere aggiornati su risultato e fasi salienti della partita consultando il nostro sito e le nostre pagine social.