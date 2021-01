LaLiga, Huesca – Barcellona: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Huesca – Barcellona di Domenica 3 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata de LaLiga

HUESCA – Domenica 3 gennaio 2021, alle ore 21:00, l’Huesca ospiterà il Barcellona per la 17° giornata de LaLiga. Ricordiamo che l’ultima gara tra le due compagini, giocata 13 aprile 2019, era finita con il risultato di 0-0. Il Barcellona gode dei favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.40. Nelle ultime cinque uscite la Huesca ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte realizzando 6 gol e subendone 7. Il Barcellona invece ha ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte siglando 9 reti e subendone 4. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Huesca – Barcellona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. L’Atletico Madrid é in testa alla classifica di LaLiga con 35 punti, il Real Madrid si trova in seconda posizione con 33 mentre in terza troviamo la Real Sociedad a quota 29.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Huesca – Barcellona

La squadra di Michel dovrebbe scendere con il modulo 4-2-3-1, con An.Fernández in porta, Pulido e Siovas centrali e Maffeo e Galán terzini, a centrocampo Mosquera e Rico con Ferreiro e Garcia sulle corsie laterali, come punte Mir e Ramírez. Koeman dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto contro il Valladolid con Ter Stegen in porta, pacchetto difensivo composto da Araujo, Lenglet e Mingueza. A centrocampo De Jong e Pjanic in cabina di regia con Jordi Alba e Dest sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pedri e Griezmann alle spalle di Braithwaite.

HUESCA (4-2-3-1): An.Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Galán; Ferreiro, Mosquera, Rico, Garcia; Mir, Ramírez. Allenatore: Michel

BARCELLONA (3-4-2-1): Ter Stegen; Araujo, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba, De Jong, Pjanic, Dest, Pedri, Griezmann, Braithwaite. Allenatore: Koeman

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Huesca – Barcellona, valida per la 17° giornata de LaLiga, sarà visibile in diretta tv su DAZN Italia. La partita sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.