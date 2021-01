LaLiga, Real Sociedad – Osasuna: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Real Sociedad – Osasuna di Domenica 3 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata de LaLiga

SAN SEBASTIAN – Domenica 3 gennaio 2021, alle ore 18:30, riflettori puntati su Real Sociedad – Osasuna, match valido per la 17° giornata de LaLiga. Non si tratta del primo match tra le due squadre, che si ritrovano a sfidarsi dopo che l‘ultima volta il Real Sociedad si è imposto per 1-0. Pronostico a favore della Real Sociedad con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.53. La Real Sociedad ha inanellato 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 4 gol e subendone 7. L’Osasuna é reduce da 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 12 reti e subito 9. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Se andiamo a sfogliare la classifica di LaLiga ad oggi é in testa l’Atletico Madrid con 35 punti, seguito dal Real madrid con 33 con e dalla Real Sociedad con 29.

Le probabili formazioni di Real Sociedad – Osasuna

La Real Sociedad dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con Remiro tra i pali, Le Normand e Elustondo difensori centrali con Zaldua e Munoz terzini, in mediana Guevara affiancato da D.Silva e Merino. Tridente offensivo composto daJanuzaj e Oyarzabal con Isak unica punta. Arrastate dovrebbe optare per un 3-5-2 con Herrera in porta, in difesa Roncaglia, U.Garcia e Navas, in mediana Oier affiancato da Monacyola e Pérez con Vidal e Jony esterni, in attacco Budimir e R.Garcia.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Le Normand, Elustondo, Munoz; D.Silva, Guevara, Merino; Januzaj, Isak, Oyarzabal. Allenatore: Alguacil

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Roncaglia, U.Garcia, Navas; Vidal, Moncayola, Oier, Pérez, Jony; Budimir, R.Garcia. Allenatore: Arrasate.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Real Sociedad – Osasuna, valido per la 17° giornata 17 de LaLiga, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.