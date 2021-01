LaLiga, Eibar – Granada 2-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Eibar – Granada del 3 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 17° giornata de La Liga

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SD EIBAR-GRANADA CF 2-0 SECONDO TEMPO 90' Non c'è più tempo! La partita SD Eibar - Granada CF si chiude qui! Ricordiamo il risultato finale è di 2 a 0. Augurandovi un buon proseguimento vi ricordiamo che nella nostra sezione dedicata alle diretta, trovate le cronache dei principali incontri internazionali e il calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie C 90' Fuori dal rettangolo di gioco Kike García per SD Eibar 90' Forze fresche in campo per SD Eibar con l'ingresso di Sergio Álvarez 76' SD Eibar in rete con Bryan Gil, assist di Kike García! 75' Abbandona il terreno di gioco Neva per Granada CF 75' Víctor Díaz rimpiazza il compagno di squadra 75' Sergi Enrich fuori campo per dar spazio al compagno 75' Buttato nella mischia Yoshinori Mutō 68' Fuori dal campo Takashi Inui per SD Eibar 68' Dalla panchina si alza Arbilla che fa il suo ingresso 66' Soldado lascia il terreno di gioco 66' Sostituzione per Granada CF entra in campo Jorge Molina 66' Kenedy lascia il terreno di gioco 66' Alberto Soro si incammina verso il centro del campo, pronto l'ingresso 66' Maxime Gonalons lascia il terreno di gioco 66' Minuti per Yan Eteki che fa adesso il suo ingresso sul terreno di gioco 55' Cambia il risultato, Bryan Gil segna il gol 46' Il gioco riprende per il secondo tempo, squadre di SD Eibar e Granada CF schierate al centro del campo PRIMO TEMPO 45' L'arbitro fischia la conclusione del primo tempo tra SD Eibar e Granada CF. Il parziale è di 2 a 0. Piccola pausa e ci ritroviamo assieme per il secondo tempo 40' Pepe Sánchez viene ammonito dall'arbitro 27' Sanzionato con il giallo Edu Expósito, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 4' Il direttore di gara sventola il cartellino per Pape Diop, autore dell'intervento scorretto 1' L’arbitro fischia l’inizio della partita tra SD Eibar e Granada CF!



Si gioca SD Eibar - Granada CF, siamo pronti a commentare la partita in diretta SD EIBAR: Marko Dmitrović; Bigas, Paulo Oliveira, Rafa Soares, Pape Diop, Edu Expósito, Takashi Inui (dal 23' st Arbilla), Sergi Enrich (dal 30' st Yoshinori Mutō), Kike García (dal 45' st Sergio Álvarez), Alejandro Pozo, Bryan Gil. A disposizione: Yoel, Esteban Burgos, Kévin Rodrigues, Sergio Cubero, Roberto Olabe, Recio, Damian Kądzior, Pedro León, Quique. Allenatore: José Luis Mendilíbar.



GRANADA CF: Rui Silva; Germán, Neva (dal 30' st Víctor Díaz), Quini, Jesús Vallejo, Maxime Gonalons (dal 21' st Yan Eteki), Yangel Herrera, Kenedy (dal 21' st Alberto Soro), Luis Suárez, Soldado (dal 21' st Jorge Molina), Puertas. A disposizione: Aarón, Andorinha, Nehuén Pérez, Pepe Sánchez, Ramon Azeez, Fede Vico, Antonio Aranda. Allenatore: Diego Martínez.



Reti: al 10' st Bryan Gil, al 31' st Bryan Gil.



Ammonizioni: al 4' pt Pape Diop (SD ), al 27' pt Edu Expósito (SD ), al 40' pt Germán (GRA). Marko Dmitrović; Bigas, Paulo Oliveira, Rafa Soares, Pape Diop, Edu Expósito, Takashi Inui (dal 23' st Arbilla), Sergi Enrich (dal 30' st Yoshinori Mutō), Kike García (dal 45' st Sergio Álvarez), Alejandro Pozo, Bryan Gil.Yoel, Esteban Burgos, Kévin Rodrigues, Sergio Cubero, Roberto Olabe, Recio, Damian Kądzior, Pedro León, Quique.José Luis Mendilíbar.Rui Silva; Germán, Neva (dal 30' st Víctor Díaz), Quini, Jesús Vallejo, Maxime Gonalons (dal 21' st Yan Eteki), Yangel Herrera, Kenedy (dal 21' st Alberto Soro), Luis Suárez, Soldado (dal 21' st Jorge Molina), Puertas.Aarón, Andorinha, Nehuén Pérez, Pepe Sánchez, Ramon Azeez, Fede Vico, Antonio Aranda.Diego Martínez.al 10' st Bryan Gil, al 31' st Bryan Gil.al 4' pt Pape Diop (SD ), al 27' pt Edu Expósito (SD ), al 40' pt Germán (GRA).

La presentazione del match

EIBAR – Oggi, Domenica 3 gennaio 2021, all’ Ipurua Municipal Stadium, si gioca la partita Eibar – Granada, valida per la diciassettesima giornata de La Liga; calcio di inizio previsto per le ore 18.30. La gara si giocherà a porte chiuse in osservanza delle disposizioni anti-Covid. L’Eibar, dopo due sconfitte consecutive, è tornata a fare punti, pareggiando al Camp Nou contro il Barcellona nell’ultima uscita. Il Granada invece continua il suo gran bel campionato dove ha perso una sola partita nelle ultime cinque. La sfida sorride ai padroni di casa che affrontano una squadra che porta bene, visto le cinque vittorie negli ultime cinque incontri. L’Eibar, in sedicesima posizione con 16 punti e col peggior attacco del campionato, ha urgentemente bisogno dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Granada invece, in settima posizione con 24 punti, va a caccia della vittoria per continuare a sognare un posto in Europa, per il secondo anno di fila.

QUI EIBAR: La squadra di Mendilibar dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, davanti a Dmitrovic, in difesa Pozo, Burgos, Bigas e Soares. In mediana, Edu Exposito e Diop, mentre dietro il miglior marcatore della squadra Kike Garcia, Bryan Gil, Inui e Muto.

QUI GRANADA: Gli ospiti allenati da Diego Martinez dovrebbero scendere in campo a specchio, con Rui Silva in porta, in difesa Quini, Vallejo, Sanchez e Neva. Herrera e Gonalons in mediana, mentre dietro Soldado, Puertas, Kenedy e Luis Javier Suarez.

Le probabili formazioni

Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Rafa Soares; Exposito, Diop; Inui, Gil, Muto; Kike Garcia;

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Quini, Vallejo, G. Sanchez, Neva; Y. Herrera, Gonalons; Javier Suarez, Puertas, Kenedy; Soldado.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Eibar – Granada, valevole per la diciassettesima giornata de LaLiga, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

A cura di Andrea Scozzafava