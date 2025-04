Il Giro d’Abruzzo 2025: ordine d’arrivo della terza tappa

Edison Callejas conquista il suo primo successo internazionale in carriera nella San Demetrio nè Vestini-Roccaraso

ROCCARASO – Epilogo a sorpresa nella San Demetrio nè Vestini-Roccaraso (Aremogna), tappa regina de Il Giro d’Abruzzo, che vede Edison Callejas conquistare il suo primo successo internazionale in carriera. Il colombiano della Petrolike, classe 2000, è partito a 11.2 km dall’arrivo raggiungendo alla svelta i due ultimi superstiti della fuga di giornata, Ben Granger e Rune Herregodts, e amministrando nel finale il vantaggio maturato nei confronti degli uomini di classifica. Alle sue spalle, a 40″, Georg Zimmermann anticipava il drappello dei favoriti di giornata, comprendente David De la Cruz, Pablo Torres e Mathys Rondel, andando a vestire la Maglia BiancoVerdeBlu. Ad una frazione dal termine il tedesco comanda davanti ai due rivali spagnoli, distanziati rispettivamente di 11 e 18 secondi, mentre Fiorelli, partito da San Demetrio nè Vestini con la maglia di leader, è scivolato al sesto posto su un terreno a lui sfavorevole.

Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) è la nuova Maglia BiancoVerdeBlu di leader della classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Edison Alejandro Callejas Santos (Petrolike) – 160 km in 4h10’53”, media di 38.265 km/h

2 – Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty) a 40″

3 – David De la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) a 46″

CLASSIFICA GENERALE

1 – Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty)

2 – David De la Cruz (Q36.5 Pro Cycling Team) a 11″

3 – Pablo Torres (UAE Team Emirates) a 18″

LE MAGLIE DE IL GIRO D’ABRUZZO

Le maglie di leader de Il Giro d’Abruzzo sono disegnate e realizzate da Veloplus

Maglia BiancoVerdeBlu, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Regione Abruzzo – Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con madeinitaly.gov.it by ITA – Filippo Fiorelli (VF Group BardianiCSF-Faizanè)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Federico Guzzo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata da Astoria Zerotondo 0% alcohol – Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team)

DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Edison Alejandro Callejas Santos ha dichiarato: “Abbiamo preparato questa corsa molto bene come squadra e sapevo di essere in buona forma. Questa tappa si adattava davvero alle mie caratteristiche. Mi sono sentito forte fin dall’inizio della salita e ho notato che i contendenti alla classifica generale erano prudenti, così mi sono portato davanti. Avevo ottime gambe. Credo davvero che questo sia l’inizio di qualcosa di grande con il nostro partner Petrolike, che sta costruendo il futuro con giovani talenti promettenti”.

CONFERENZA STAMPA

Il vincitore di tappa Edison Alejandro Callejas Santos ha dichiarato in conferenza stampa: “Questa è la mia vittoria più importante finora e spero sia solo l’inizio in corse di questo livello. Ho attaccato quando mi sono reso conto che gli altri corridori erano al limite. Negli ultimi metri della gara, ho pensato alla mia famiglia, questa vittoria è per loro. Inoltre sono felice di poter regalare questa vittoria alla mia squadra e in particolare a Gianni Savio, che ha creduto in me dandomi l’opportunità di correre qui in Europa”.

La Maglia BiancoVerdeBlu Georg Zimmermann ha detto: “Mi sentivo già bene nelle prime due tappe, ma non è andata come speravo. Oggi, invece, sono riuscito ad attaccare a 7 km dall’arrivo, raggiungendo il gruppo di testa poco prima del falsopiano, dove c’era una leggera discesa che mi ha aiutato molto. Avevo ancora le gambe per fare un buon finale e sono riuscito a staccare gli altri corridori che erano con me. Questo mi dà qualche secondo in più per la classifica generale. È solo la seconda volta nella mia carriera che indosso una maglia di leader. Non ho mai vinto una corsa a tappe, quindi domani ho la possibilità di raggiungere un traguardo importante. Spero che faremo una grande prestazione, così da poter portare il trofeo a casa. Ogni mattina, al foglio firma, gli ho dato un’occhiata e mi piace davvero tanto”.

STATISTICHE

Prima vittoria internazionale per Edison Alejandro Callejas. È il primo colombiano a vincere una tappa de Il Giro d’Abruzzo, portando la Colombia ad essere il 12º Paese vincente nella storia della corsa, un solo giorno dopo l’ingresso del Portogallo in questo “club”.

Prima vittoria stagionale per il team Petrolike: il loro precedente successo in una corsa di categoria .1 UCI risaliva alla terza tappa del Sibiu Cycling Tour nel luglio dello scorso anno.

Georg Zimmermann (2º) ha ottenuto il suo primo podio dopo oltre un anno: l’ultimo era stato il 3º posto alla Cadel Evans Great Ocean Race dello scorso anno.

Zimmermann è il primo tedesco in testa alla classifica generale de Il Giro d’Abruzzo. Finora solo corridori di Italia (36 volte), Bielorussia e Kazakistan (2), Svizzera e Ucraina (1) avevano indossato la maglia di leader. Per lui è la seconda volta in carriera in testa a una corsa professionistica, dopo il Tour de l’Ain 2021, dove fu leader per un giorno.