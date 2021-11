Inghilterra – Albania 5-0: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inghilterra – Albania del 12 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 9a giornata di qualificazioni mondiali

COPENAGHEN – Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 20.45, allo Stadio di Wembley, si giocherà Inghilterra – Albania, incontro valido per la nona giornata del Girone I delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Nell’ultima partita, lo scorso 12 ottobre, i padroni di casa hanno pareggiato in casa per 1-1 contro l’Ungheria e ora sono primi in classifica con 20 punti, frutto di 6 vittorie e 2 pareggi, con 24 gol fatti e 3 subiti. Hanno perso solo una delle ultime diciotto partite, la finale con l’Italia a Euro 2020 ai rigori. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro la Polonia e sono terzi a quota 15 con un percorso di 5 partite vinte e 3 persa; 11 reti realizzate e 7 incassate. Per l’Albania questa è l’ultima, grande occasione per raggiungere per la prima volta la fase finale della Coppa del Mondo. L’Inghilterra si é imposta in tutti e cinque i precedenti. A dirigere il match sarà il francese Ruddy Buquet, coadiuvato dagli assistenti tedeschi Marco Achmüller e Jan Seidel; quarto uomo un altro tedesco, Sven Jablonski . Al VAR Bastian Dankert e Mike Pickel: entrambi tedeschi.

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: INGHILTERRA-ALBANIA 5-0 SECONDO TEMPO 46' Ylber Ramadani rimpiazza il compagno di squadra 46' Finisce qui la partita di Nedim Bajrami che lascia il campo 46' Il tecnico inserisce Enea Mihaj sul terreno di gioco 46' Fuori dal rettangolo di gioco Lorenc Trashi per Albania 46' Al via il secondo tempo di Inghilterra-Albania. Vediamo se cambierà qualcosa in campo PRIMO TEMPO 45' Finisce il primo tempo tra Inghilterra e Albania. Ci aggiorniamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo della partita 45' Attenzione! Rete di Harry Kane bravo a siglare , assist di Phil Foden. Adesso siamo sul risultato di 5 a 0 33' Harry Kane in gol! Il calciatore supera il portiere, cambia il risultato, ora siamo 4 a 0 28' La palla termina in rete! Jordan Henderson , assist di Harry Kane! Cambia il punteggio che adesso è di 3 a 0 25' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Ardian Ismajli 21' L'arbitro è irremovibile, giallo per Sokol Çikalleshi 18' Harry Kane in rete! Il calciatore con un tiro di testa batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 0 17' Finisce la gara di Marash Kumbulla che lascia il rettangolo di gioco 17' Spazio a Kastriot Dermaku, nuova mossa per l'allenatore 12' Buttato nella mischia Qazim Laci 12' Fuori dal rettangolo di gioco Keidi Bare per Albania 9' Arriva la rete per Inghilterra con Harry Maguire tirando con la testa, assist di Reece James! Questo il nuovo risultato 1 a 0 tra le due squadre 8' Cartellino di color giallo per Klaus Gjasula 1' Parte con l’incontro tra Inghilterra e Albania!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Inghilterra e Albania INGHILTERRA: Jordan Pickford; Ben Chilwell, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Reece James, Jordan Henderson, Kalvin Phillips, Phil Foden, Raheem Sterling, Harry Kane (dal 18' st Tammy Abraham). A disposizione: Aaron Ramsdale, Sam Johnstone, Trent Alexander-Arnold, Tyrone Mings, Conor Coady, Emile Smith Rowe, Jack Grealish, Bukayo Saka, Jude Bellingham. Allenatore: Gareth Southgate.



ALBANIA: Thomas Strakosha; Freddie Veseli, Lorenc Trashi (dal 1' st Enea Mihaj), Marash Kumbulla (dal 17' pt Kastriot Dermaku), Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Nedim Bajrami (dal 1' st Ylber Ramadani), Klaus Gjasula, Keidi Bare (dal 12' pt Qazim Laci), Myrto Uzuni, Sokol Çikalleshi. A disposizione: Gentian Selmani, Etrit Berisha, Ermir Lenjani, Erion Hoxhallari, Albi Doka, Endri Ҫekiҫi, Odise Roshi, Bekim Balaj. Allenatore: Edoardo Reja.



Reti: al 9' pt Harry Maguire, al 18' pt Harry Kane, al 28' pt Jordan Henderson, al 33' pt Harry Kane, al 45' pt Harry Kane.



La presentazione del match

QUI INGHILTERRA – Southgate, che siederà in panchina per la sessantasettesima volta, dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Walker e Trippier sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Mings e Stones. A centrocampo Rice ed Henderson in cabina di regia mentre davanti spazio a Sterling, Mount e Grealish alle spalle di Kane.

ALBANIA (3-5-2): Reja dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-5-2 con il torinista Berisha tra i pali e difesa composta dal leccese Dermaku, dall’empolese Ismajli e dal romanista Kumbulla. In cabina di regia Gjasula con Bare e l’empolese Bajrami; sulle corsie il laziale Hysaj e Roshi. Davanti Broja e Cikalleshi.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Albania

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Mings, Stones, Trippier; Rice, Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Allenatore: Southgate.

ALBANIA (3-5-2): Berisha, Dermaku, Ismajli, Kumbulla, Hysaj, Bare, Gjasula, Bajrami, Roshi, Broja, Cikalleshi. Allenatore: Southgate.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Inghilterra – Albania, valido per la nona giornata delle qualificazioni mondiali, non verrà trasmesso in diretta televisiva o streaming.