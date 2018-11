Nations League, Inghilterra-Croazia: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Croazia: incontro valido per la sesta giornata della Lega A della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 15.

LONDRA – Tra poco scenderanno in campo Inghilterra e Croazia nel match valido per la sesta giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-1-1 per l’Inghilterra con Barkley al posto di Kane mentre la Croazia risponde col 4-2-3-1 con Rebic, Vlasic e Perisic a supporto di Kramaric.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Croazia

INGHILTERRA (4-4-1-1): Pickford; Walker, Gomez, Stones, Chilwell; Rashford, Dier, Delph, Sterling; Barkley; Kane. Allenatore: Southgate

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Modric, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Kramaric. Allenatore: Dalic