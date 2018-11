Inghilterra-Croazia 2-1, il tabellino: padroni di casa in semifinale

Il tabellino di Inghilterra-Croazia 2-1 il risultato finale, reti di Lingard e Kane per i padroni di casa mentre per gli ospiti a segno Kramaric.

LONDRA – Nel match valevole per la sesta ed ultima giornata della UEFA Nations League l’Inghilterra batte in rimonta la Croazia 2-1 e vola in semifinale. Succede tutto nella seconda frazione con gli ospiti che passano in vantaggio con Kramaric ma i padroni di casa ribaltano la situazione nel finale grazie ai gol di Lingard e Kane. Con questa vittoria la Nazionale di Southgate sale in prima posizione del Gruppo 4 staccando il pass per le semifinali mentre la Croazia retrocede in Lega B.

Inghilterra-Croazia 2-1: il tabellino del match

INGHILTERRA (4-4-1-1): Pickford; Walker, Gomez, Stones, Chilwell; Rashford (73′ Sancho), Dier, Delph (73′ Lingard), Sterling; Barkley (63′ Alli); Kane. Allenatore: Southgate

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko (26′ Milic), Lovren, Vida, Jedvaj; Modric, Brozovic; Rebic (46′ Brekalo), Vlasic (79′ Rog), Perisic; Kramaric. Allenatore: Dalic

RETI: 57′ Kramaric (C), 78′ Lingard (I), 85′ Kane (I)

AMMONIZIONI: Barkley (I), Brozovic, Lovren (C)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Wembley