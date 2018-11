Inghilterra – Croazia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Inghilterra – Croazia: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 15

LONDRA – Domenica 18 novembre alle ore 15 andrà in scena Inghilterra – Croazia, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League. Da una parte c’è la compagine inglese che è reduce dal successo in amichevole contro gli Stati Uniti e in classifica occupa la seconda posizione con 4 punti. Si gioca per la vetta visto che gli ospiti vengono dal successo contro la Spagna, conquistato all’ultimo secondo, ed in classifica hanno 4 punti al pari degli avversari.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 18 novembre alle ore 14:15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

QUI INGHILTERRA – La squadra inglese dovrebbe scendere in campo col 4-3-1-2 con Pickford in porta, pacchetto difensivo composto da Trippier e Walker sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Stones e Gomez. A centrocampo Dier in cabina di regia con Barkley e Winks mezze ali mentre in attacco Sterling a supporto del tandem offensivo composto da Rashford e Kane.

QUI CROAZIA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Livakovic in porta, pacchetto arretrato composto da Jedvaj e Pivaric sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vida e Lovren. A centrocampo Rakitic e Brozovic in cabina di regia mentre davanti Kramarci, Modric e Perisic a supporto di Rebic.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Inghilterra – Croazia sarà visibile in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà possibile guardarla in streaming attraverso Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Inghilterra – Croazia

INGHILTERRA (4-3-1-2): Pickford; Trippier, Stones, Gomez, Walker; Barkley, Dier, Winks; Sterling; Rashford, Kane. Allenatore: Southgate

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Pivaric; Rakitic, Brozovic; Kramaric, Modric, Perisic; Rebic. Allenatore: Dalic

STADIO: Wembley