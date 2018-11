UEFA Nations League 2018/2019 – Il resoconto della quinta giornata

Portogallo qualificato, l’Italia chiude seconda. Qualificata la Danimarca, retrocesse invece Germania e Albania.

MILANO – Ieri si è conclusa la quinta giornata di UEFA Nations League che ha dato vita a molti verdetti. Nel Gruppo 1 la vittoria dell‘Olanda nei confronti della Francia ha retrocesso la Germania. Inoltre per gli orange è ancora possibile arrivare primi al girone. Il Belgio batte l’Islanda per 2-0 grazie a una doppietta di Batshuayi condannando, con questo risultato, la nazionale islandese alla Lega B . Nel Gruppo 3 è già tutto deciso con una giornata di anticipo visto il pareggio a reti bianche tra Italia e Portogallo: gli iberici sono qualificati alle final-four mentre gli azzurri si dovranno accontentare della seconda posizione, retrocessa invece la Polonia.

La Croazia vince 3-2 contro la Spagna lanciandosi così nello sconto diretto contro l’Inghilterra in scena oggi per rimanere in Lega A o, addirittura, per qualificarsi alla fase successiva. Nella Lega B la Danimarca conquista la qualificazione battendo il Galles per 2-1 in uno scontro diretto al cardiopalma. Sempre nella stessa lega l’Ucraina già promossa si fa asfaltare 4-1 dalla Slovacchia che alimenta le sue speranze di permanenza nella Lega. Nella Lega C retrocede a sorpresa l‘Albania che perde, in casa, 0 a 4 contro la Scozia terminando così il suo cammino in Nations league con soli 3 punti. La Romania batte 3-0 la Lituania scavalcando in questo modo il Montenegro che è stato sconfitto 2-1 dalla Serbia che si conferma prima del girone. Nella Lega D il Kosovo ne fa 5 a Malta portandosi cosi ad un passo dalla promozione in Lega C che passerà per lo scontro diretto contro l’Azerbaigian dove ai Kossovari basterà un pareggio.

GIORNATA 5

LEGA A

GRUPPO 1: Francia 7, Olanda 6, Germania 1

GRUPPO 2: Belgio 9, Svizzera 6, Islanda 0

GRUPPO 3: Portogallo 7, Italia 5, Polonia 1

GRUPPO 4: Spagna 6, Croazia 4, Inghilterra 4

LEGA B

GRUPPO 1: Ucraina 9, Rep.Ceca 3, Slovacchia 3

GRUPPO 2: Russia 7, Svezia 4, Turchia 3

GRUPPO 3: Bosnia 10, Austria 4, Irlanda del Nord 0

GRUPPO 4: Danimarca 7, Galles 6, Irlanda 1

LEGA C

GRUPPO 1: Israele 6, Scozia 6, Albania 3

GRUPPO 2: Finlandia 12, Grecia 9, Ungheria 7, Estonia 1

GRUPPO 3: Norvegia 10, BUlgaria 10, Cipro 5, SLovenia 2

GRUPPO 4: Serbia 11, Romania 9, Montenegro 7, Lituania 0

LEGA D

GRUPPO 1: Georgia 13, Kazakistan 6, Lettonia 3, Andorra 3

GRUPPO 2: Bielorussia 11, Lussemburgo 9, Moldavia 8, San Marino 0

GRUPPO 3: Kosovo 11, Azerbaigian 9, Far Oer 4, Malta 2

GRUPPO 4: Macedonia 12, Armenia 9, Gibilterra 6, Liechtenstein 3

RISULTATI

LEGA A

Italia – Portogallo 0-0

Olanda – Francia 2-0

Belgio – Islanda 2-0

Croazia – Spagna 3-2

LEGA B

Turchia – Svezia 0-1

Galles – Danimarca 1-2

Slovacchia – Ucraina 4-1

Austria – Bosnia 0-0

LEGA C

Albania – Scozia 0-4

Romania – Lituania 3-0

Serbia – Montenegro 2-1

Cipro – Bulgaria 1-1

Slovenia – Norvegia 1-1

Grecia – Finlandia 1-0

Ungheria – Estonia 2-0

LEGA D

Azerbaigian – Far Oer 2-0

Malta – Kosovo 0-5

Gibilterra – Armenia 2-6

Liechtenstein – Macedonia 0-2

Andorra – Georgia 1-1

Lussemburgo – Bielorussia 0-2

San Marino – Moldavia 0-1

Kazakistan – Lettonia