Serie B, Spezia – Benevento 3-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Spezia – Benevento 3-1 il risultato finale, la doppietta di Okereke mette in ginocchio i Sanniti.

LA SPEZIA – Termina con il risultato di 3-1 il match tra Spezia e Benevento valevole per il decimo turno di Serie B, inizialmente in programma per il 30 ottobre ma rinviato ad oggi per maltempo. Decisiva la doppietta del nigeriano classe ’97 David Okereke, mentre gli altri due gol sono firmati dai gemelli Ricci, Matteo per i padroni di casa e Federico per gli ospiti.

Il tabellino di Spezia – Benevento 3-1

Spezia (4-3-3): Lamanna, Vignali, Terzi, Capradossi, Augello, Maggiore (88′ Mora), M. Ricci , Crimi, Bidaoui (73′ Gyasi), Galabinov, Okereke. Allenatore: Marino.

Benevento (4-2-3-1): Montipò, Di Chiara, Volta, Billong, Letizia, F. Ricci, Viola, Bandinelli, Bonaiuto (82′ Goddard), Insigne (65′ Asencio), Coda. Allenatore: Bucchi.

Reti: 11′, 58′ Okereke, 24′ M. Ricci (S); 43′ F. Ricci (B).

Ammonizioni: M.Ricci, Terzi, Okereke (S); Bandinelli, Volta, Di Chiara (B).

Recupero: 0′ pt; 4′ st.

Stadio: Alberto Picco