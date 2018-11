Nations League, Svizzera – Belgio 5-2 : il tabellino del match

Il tabellino del match Svizzera – Belgio 5-2 il risultato finale, rimonta clamorosa degli elvetici che si qualificano per le final four.

LUCERNA – È la Svizzera ad accedere alle final four della UEFA Nations League! Gli elvetici battono il Belgio per 5-2 e arrivano a pari punti in classifica con la Nazionale allenata da Roberto Martinez, ma con il vantaggio negli scontri diretti. Man of the match Haris Seferovic, ex Lecce e Fiorentina che ha realizzato una tripletta.

Il tabellino di Svizzera – Belgio

Svizzera (4-4-1-1): Sommer; Mbabu, Elvedi, Klose, Rodriguez; Fernandes, Freuler (79′ Zakaria), Xhaka, Zuber (87′ Benito); Shaqiri; Seferovic (92′ Ajeti). CT: Petkovic

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Kompany, Boyata; Meunier (90′ Origi), Tielemans, Witsel, Chadli (65′ Batshuayi); T. Hazard, Mertens, E. Hazard. CT: Martinez

Reti: 2′, 17′ T.Hazard (B); 26′ rig Rodríguez, 31′, 44′, 84′ Seferovic, 62′ Elvedi(S).

Ammonizioni: Xhaka, Mbabu, Seferovic (S).

Recupero: 0′ pt; 3′ st.

Stadio: Swissporarena