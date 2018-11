Le partite di oggi 19 novembre 2018: UEFA Nations League in primo piano

Elenco delle partite previste per lunedì 19 novembre, in primo piano la UEFA Nations League con le sfide della sesta giornata

GELSENKIRCHEN – UEFA Nations League in primo piano in questo martedì. Il match clou è Germania-Olanda con i padroni di casa che sono aritmeticamente retrocessi mentre agli ospiti basta un punto per accedere alle semifinali.

In Lega B Danimarca-Irlanda e Repubblica Ceca-Slovacchia mentre nella Lega C Bulgaria-Slovenia e Cipro-Norvegia. Quattro sfide in Lega D: Andorra-Lettonia, Georgia-Kazakistan, Liechtenstein-Armenia e Macedonia-Gibilterra.

EUROPA: UEFA Nations League – League A

20:45 Germania Olanda

EUROPA: UEFA Nations League – League B

20:45 Danimarca Irlanda

20:45 Repubblica Ceca Slovacchia

EUROPA: UEFA Nations League – League C

20:45 Bulgaria Slovenia

20:45 Cipro Norvegia

EUROPA: UEFA Nations League – League D

18:00 Andorra Lettonia

18:00 Georgia Kazakistan

20:45 Liechtenstein – Armenia

20:45 Repubblica di Macedonia Gibilterra

BRASILE: Serie A

23:00 Fluminense – Ceara

NORD E CENTRO AMERICA: CONCACAF Nations League – Qualificazione

00:00 Bahamas – Anguilla

00:00 Barbados – Isole Vergini Americane

01:00 Saint Kitts e Nevis – Canada

SPAGNA: LaLiga2

21:00 Almeria – La Coruna

SUD AMERICA: Copa Libertadores – Women

01:30 Flor de Patria D – Iranduba de Amazonia D

23:00 Osasco Audax D – U. Espanola D