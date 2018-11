UEFA Nations League in evidenza nel programma del lunedì, nella notte si è giocato in centro e sud America

Riparte una nuova settimana di calcio e primi verdetti nella notte dal centro e sud America. Per la CONCACAF Nations League successo interno per Barbados sulle Isole Vergini Americane e del Canada che passa di misura contro Saint Kitts e Nevis. Si dividono la posta invece Bahamas e Anguilla. In Sud America, Copa Libertadors femminile con la vittoria dell’Iranduba de Amazonia sul Flor de Patria. La giornata avrà come momento clou quello relativo alle sfide, quasi tutte serali, di UEFA Nations League con Germania – Olanda, sfida principale che si potrà seguire anche con cronaca diretta minuto per minuto.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

