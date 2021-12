Le formazioni ufficiali di Inter – Cagliari del 12 dicembre 2021, incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

MILANO – Questa sera dalle 20.45 in campo Inter e Cagliari per la 17esima giornata di campionato. Un match che potrebbe proiettare in vetta solitaria ai nerazzurri che affrontano un avversario in crisi di punti e che proverà a giocare la partita della vita per riprendere la corsa salvezza. Dalle 19.45 ci avvicineremo alla sfida con l’uscita delle formazioni ufficiali. Andiamo a vedere quali dovrebbero essere le scelte dei due allenatori. Partiamo da Inzaghi che recupera completamente de Vrij per la difesa mentre Ranocchia sederà in panchina. Linea a tre dunque titolare mentre a centrocampo con l’assenza di Darmian dovrebbe trovare spazio Dumfries con D’Ambrosio a riposo su una fascia e dell’altra Perisic; gli interni saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu. In avanti dovrebbe essere sicura la presenza di Lautaro Martinez mentre Sanchez potrebbe essere favorito a Dzeko ma con tutta certezza dovrebbero avere entrambi una chance a partita in corso. Mazzarri continua ad avere problemi di formazione in particolare a centrocampo dove deve fare a meno sia di Strootman (infortunio al ginocchio) che Nandez (lieve affaticamento muscolare). In difesa Caceres, Ceppitelli e Carboni con l’ex Godin che proverà a strappare un posto a Ceppitelli. A centrocampo larghi Bellanova e Dalbert con l’ex esterno nerazzurro che potrebbe essere insidiato da Lykoggianis; tra gli interni dovrebbe esserci Deiola con Marin e Grassi. In avanti verso la conferma del tandem Joao Pedro – Keità Baldé. Ex di lusso Barella che alla vigilia ha parlato ai microfoni di SportMediaset dove ha sottolineato come la squadra ha grande consapevolezza nei mezzi e rosa completa in tutti i reparti mentre su SkySport ha parlato di partita speciale e di non semplice lettura visto che la sua ex squadra ha trovato una certa quadratura nonostante non ci siano stati i risultati sperati.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Inter – Cagliari

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Cordaz, Dimarco, Kolarov, D’Ambrosio, Ranocchia, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Satriano, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi. [ufficiali dalle 19.45]

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. A disposizione: Radunovic, Aresti, Zappa, Godin, Altare, Lykogiannis, Obert, Pereiro, Oliva, Ceter, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri. [ufficiali dalle 19.45]