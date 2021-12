Sassuolo – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Lazio del 12 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 17° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

REGGIO EMILIA – Domenica 12 dicembre, alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Lazio, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I neroverdi vengono da quattro risultati utili consecutivi, ultimo dei quali il pareggio esterno per 2-2 contro lo Spezia e in classifica sono con punti, frutto di nove vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte; 26 gol fatti e 25 subiti. Dall’altra parte ci sono i biancocelesti, reduci dal successo per 1-3 ottenuto a Marassi contro la Sampdoria, preceduta dal pareggio casalingo per 4.4 contro l’Udinese e, prima ancora, dalle sconfitte contro Napoli e Juventus; in classifica sono settimi, a pari merito con la Roma, a quota 25 punti con un cammino di sette partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse e con 32 reti realizzate e 30 incassate. In settimana non sono andati oltre il pari a reti inviolate contro il Galatasaray e ora, a febbraio, dovranno disputare gli spareggi con una retrocessa dalla Champions per cercare di proseguire il loro cammino in Europa League. “Ai sedicesimi mi piacerebbe affrontare il Barcellona, l’unica big che non ho mai incontrato. -ha dichiarato Maurizio Sarri a fine partita- Questa sera ci sono mancati gli ultimi 20 metri, qualche pulizia di tecnica in più nell’ultimo passaggio. Sicuramente questo terreno non aiuta chi vuole giocare palla a terra, non è una lamentela ma una constatazione. La mancanza però è stata la nostra. Immobile non aveva grandi problemi fisici, purtroppo in questo momento tra un lieve infortunio e l’altro si sta allenando poco. Non so perché in campionato segnamo ed incassiamo di più rispetto all’Europa, forse essendo un girone equilibrato il livello di attenzione è più alto”. Sono otto i precedenti, in terra emiliana, tra le due compagini con il bilancio di due vittorie del Sassuolo, due pareggi e quattro affermazioni della Lazio. Nella passata stagione i padroni di casa,, allora guidati da De Zerbi, si imposero per 2-0 grazie alle reti di Kyriakopoulos e Berardi.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: SASSUOLO - LAZIO Domenica 12 dicembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, imone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Lombardo; quarto uomo ufficiale Cosso. Al VAR Irrati, assistente AVAR Carbone. Il direttore di gara brianzolo ha arbitrato una sola volta la Lazio, con vittoria dei biancocelesti, mentre non ci sono precedenti con il Sassuolo.

La presentazione del match

QUI SASSUOLO – Ancora indisponibili Romagna e Obiang mentre Dionisi dovrà valutare le condizioni di Goldaniga e Djuricic. Probabile modulo 4-3-3 con Consigli in porta; Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio in posizione arretrata. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Tridente offensivo composto da Berardi, Scamacca e Raspadori.

QUI LAZIO – Sarri dovrà rinunciare allo squalificato Milinkovic-Savic. Dovrebbe affidarsi ad un modulo speculare, con Reina tra i pali e Marusic, Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj in posizione arretrata. A centrocampo dovremmo trovare dal 1′ Basic, Cataldi e Lucas Leiva, alle spalle del tridente d’attacco composto da Luis Alberto, Pedro e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Lazio

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Alessio Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic; Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Cataldi, Lucas Leiva; Luis Alberto, Pedro, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sassuolo – Lazio, valido per la diciassettesima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.