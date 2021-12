La partita Napoli – Empoli del 12 dicembre 2021 in diretta: colpo grosso dalla squadra di Andreazzoli che non rinuncia mai ad attaccare e con un pò di fortuna riesce a salvare la propria porta

RISULTATO FINALE: NAPOLI - EMPOLI 0-1 SECONDO TEMPO 52' è finita! Al Diego Maradona è l'Empoli a far festa grazie a una rete di Cutrone al 25esimo della ripresa. su corner dalla sinistra uscita sicura di Vicario e l'arbitro segna una carica al portiere 48' prova a testa bassa il Napoli a mettere qualche cross in area ma per adesso regge la difesa toscana 45' 6 minuti di recupero 45' spunto di Ounas che fa un dribbling di troppo in area e riesce a calciare solo sull'esterno della rete 42' non ce la fa Elmas sorretto dallo staff medico fa fatica ad appoggiare una camba (problema alla tibia) e dentro Malcuit 41' angolo conquistato da Mario Rui 40' problemi per Elmas che dopo lo scontro precedente si è fatto male e resta a bordo campo 39' sugli sviluppi di un angolo dal limite dell'area bolide rasoterra di Ounas, Vicario la vede all'ultimo e salva come può quindi Elmas anticipato a due passi dalla porta! 36' lascia il campo Luperto acciaccato, al suo posto Viti 35' conclusione di Insigne con il destro dal limite, deviazione con la testa di Parisi, palla sopra la traversa. Su corner ultimo tocco di Juan Jesus secondo l'arbitro e palla sul fondo Su corner ultimo tocco di Juan Jesus secondo l'arbitro e palla sul fondo 32' deve lasciare il campo Zurkowski per Bandinelli 31' anticipo di Ospina con i piedi quasi ai 25 metri e gioco fermo perchè è a terra Zurkowski 27' palo di Petagna! Sfortunato l'attaccante che aveva superato dal limite Vicario alla sua sinistra ma il legno lo grazia! Molto bravo l'attaccante a girarsi nello stretto e a lasciar partire una bella staffilata bassa 25' PATRICK CUTRONE!!! VANTAGGIO EMPOLI!!! Incredibile gol dell'ex attaccante di Milan e Fiorentina! Su corner dalla sinistra palla sul primo palo rinviata di testa da Anguissa sulla testa dell'avversario e palla alle spalle di Ospina! 24' vola Vicario a deviare la conclusione di Insigne! Quarto buon intervento per lui 21' fallo in attacco di Di Francesco su Ospina che lo anticipato, nell'occasione per filtrante di Stojanovic 18' nell'Empoli c'è Ricci per Stulac, Haas per Henderson, Di Francesco per Bajrami 17' dentro Petagna per Mertens, Anguissa per Demme e Politano per Lozano 17' rete annullata a Juan Jesus! Su punizione di Mario Rui verso il secondo palo, palla lisciata dalla difesa e tacco da due passi del difensore alla sinistra di Vicario 15' giallo a Zurkowski per un intervento falloso su Ounas: punizione dai 25 metri in posizione centrale 14' tra i migliori in campo Ounas sta approfittando delle numerose defezioni per guadagnarsi un pò tra i titolari 11' bella giocata di Ounas al limite dopo uno scambio con Lozano, palla con il destro e sfera di poco a lato! 6' dall'altra parte imbucata per Cutrone che in area passa dietro Juan Jesus e conclusione sul primo palo salva Ospina. Sul corner ci arriva Juan Jesus ma Napoli che riesce solo ad alleggerire 5' conclusione di prima intenzione per Di Lorenzo dal limite, respinge a terra Vicario. Qualche istante prima opposizione con il corpo di Luperto su tentativo ravvicinato di Mertens ma non c'è il rigore 3' buona discesa di Insigne, cross dal fondo rimpallato da Zurkowski sul fondo e nulla di fatto sul corner 2' azione rocambolesca nell'area empolese, ultimo tocco del Napoli sul fondo altolà di Spalletti che rimanda il campo, calcio d'avvio battuto dal Napoli e quindi nessuna sostituzione durante l'intervallo squadre in campo per il secondo tempo, vediamo chi lascerà il campo per la squadra di Spalletti pronto Petagna per il secondo cambio in programma PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza 46' lancio molto bello di Ounas a sinistra per Insigne fermato in offside. Il giocatore aveva provato invano a superare Vicario con un pallonetto delizioso. Dall'altra parte bella giocata di Bajrami su Rrahmani e conclusione debole in area con il destro bloccato senza problemi da Ospina 45' conclusione a giro in area con il destro da posizione defilata per Insigne e palla di alcuni metri a lato! 44' 2 minuti di recupero 42' verticalizzazione di Di Lorenzo per Lozano in area, conclusione di prima intenzione con il destro sul primo palo verso la traversa, bella risposta di Vicario! 40' Napoli che prova a tornare a condurre il gioco, l'Empoli resta piuttosto alto. Al momento soluzioni soprattutto da fuori area per la squadra di Spalletti 36' dal limite dell'area ci prova in corsa con il destro Bajrami ma allarga la mira 33' palla recuperata alta dell'Empoli, cross lungo in area di Bajrami bravo a inserirsi ma conclusione da posizione defilata sull'esterno della rete 30' conclusione da fuori con il corpo un pò indietro per Insigne, palla molto alta 29' prima parte del match non facile per il Napoli che fatica un pò a creare occasioni gol e ha dovuto già rinuciare a Zielinski sostituito al 22' 28' buona chiusura di Luperto su Lozano, il difensore pressato regala una rimessa laterale non sfruttata 23' scarico di Lozano per Elmas, dal limite dell'area conclusione da fermo di precisione con Vicario leggermente fuori dai pali ma palla che tocca la parte alta della traversa prima di terminare sul fondo! 22' in campo Insigne per Zielinski 22' aveva accusato un problema nella respirazione Zielinski che dovrebbe lasciare il campo precauzionalmente per Insigne 21' scambio Lozano - Mertense e conclusione dal limite alto sopra la traversa 18' gioco fermo con Zielinski che ha un problema al collo, il giocatore a bordo campo per adesso Napoli ha ripreso in 10 17' lungo lancio per Cutrone, scattato al di là della linea difensiva 15' angolo per i toscani ma schema errato e per poco non rischia di prendere un contropiede 12' circolazione palla dell'Empoli che prova a giocare in ampiezza contro un avversario ben schierato 8' crossa in area di Mario Rui per Mertens che prima vede un muro della difesa quindi cerca più dietro per Elmas anticipato dalla difesa 5' fasi di studio, prova a condurre il gioco il Napoli partiti! Calcio d'avvio battuto dall'Empoli in maglia blu scura, Napoli nella classica azzurra Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match tra Napoli e Empoli! TABELLINO NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (dal 17' st Anguissa), Zielinski (dal 22' pt Insigne); Lozano (dal 17' st Politano), Ounas, Elmas (dal 42' st Malcuit); Mertens (dal 17' st Petagna). A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Manolas. Allenatore: Spalletti. EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto (dal 36' st Viti), Parisi; Zurkowski (dal 32' st Bandinelli), Stulac (dal 18' st Haas), Henderson; Bajrami (dal 18' st Di Francesco); Pinamonti, Cutrone. A disposizione: Ujkani, Marchizza, Romagnoli, Mancuso, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Ricci. Allenatore: Andreazzoli. Reti: al 25' st Cutrone Ammonizioni: Zurkowski Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

Le dichiarazioni di Spalletti alla vigilia

“Il Napoli ha una anima che esprime in campo sempre. Giovedì abbiamo dato tutto per la qualificazione e ringrazio anche i tifosi per la spinta che ci hanno dato sino all’ultimo minuto di recupero. Il nostro pubblico sente l’attaccamento alla maglia di questo gruppo ed è al nostro fianco, dandoci una forza ulteriore e decisiva. La passione della gente la sentiamo continuamente e ci conferisce una carica enorme. Era importante proseguire il cammino europeo per confrontarci coi top Club internazionali e arricchire il nostro bagaglio di esperienza, anche per misurare il nostro spessore. I valori vanno in campo e la qualità fa sempre la differenza. Però quello che conta e che ogni calciatore cerca di dare tutto per la squadra senza attendere che la squadra dia qualcosa a lui. Questa è la disponibilità totale che ha questa rosa. Ognuno si assume le responsabilità non solo sue ma anche quelle del compagno. Stanno giocando tutti e si dividono il minutaggio con entusiasmo, impegno e sacrificio. Sinora sono stati tutti importanti e decisivi per i risultati che stiamo ottenendo. Ho la fortuna di allenare ragazzi intelligenti. L’Empoli va valutato con grandissima attenzione. Hanno una classifica che permette loro di avere spensieratezza. Stanno proponendo un gran calcio e sappiamo benissimo che per vincere questa sfida dovremo giocare a livello massimo. Dobbiamo sfoderare una prestazione top. Conosco benissimo Andreazzoli, ce lo avevo come collaboratore e so che ha grandissima qualità come tecnico. Ho potuto apprezzare tutta la sua capacità, basta vedere come gioca l’Empoli per capire che è un allenatore, capace, intelligente ed equilibrato. Posso anticipare che Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati. Non chiedetemi la formazione perché devo valutare ancora tante cose in queste ultime 24 ore. Abbiamo varie soluzioni, ma ciò che conta è fare una gran partita”.

Le dichiarazioni di Andreazzoli alla vigilia

“Sappiamo che non sarà così facile creare difficoltà a una squadra come questa. Sono uno spettacolo assoluto, vederli giocare è una goduria per gli occhi. Però ci siamo anche noi e dovremo cercare di fare la nostra parte senza tirarci indietro; sappiamo che quando ci troviamo di fronte squadre altamente attrezzate come questa non puoi esimerti dall’esprimere il massimo che hai per cercare di controbattere, sapendo che questo non equivarrà mai al loro massimo. Ci proveremo, cercando di mettere del nostro quanto più possibile. Le assenze del Napoli? Vedendo i presenti, ripensando anche alla sfida di Coppa, credo che questi offrono ampie garanzie e ho la certezza che presenteranno una squadra importante, unito al fatto che c’è già un struttura dove tutti riescono ad inserirsi al meglio, perseguendo un’idea bellissima e che risulta anche molto produttiva. Ritrovare Spalletti da avversario? Io pensavo di giocare contro Domenichini… Battute a parte è un incontro che faccio molto volentieri, con lui e lo staff. Personalmente mi sono già espresso a favore del Napoli, una squadra che per tanti motivi gradirei ottenesse molto. Ci siamo trovati casualmente qui a Empoli in un ristorante una sera ed è stato un piacere riedersi perché quando passi lunghi periodi della vita con persone gradevoli anche se le occasioni ti portano lontano rimane sempre un ricordo molto particolare e indelebile. Domani vediamo, i ragazzi non conoscono ancora la formazione. Posso dire che al momento ho difficoltà, in positivo anche io e mi dispiace tener fuori qualcuno. Faremo le scelte anche tenendo conto della successione di gare che abbiamo da qui al Natale, pensando anche all’impegno di Coppa e a quello che ci attende. La forza del gruppo? Sicuramente è un elemento importante e rispecchia quello che succede dentro lo spogliatoio. Potrei fare un esempio ripensando all’ultimo allenamento, quando c’è stato uno scontro tra due ragazzi che si sono subito rialzati e tesi la mano, tutto col sorriso. È un qualcosa che riscontriamo sempre dentro lo spogliatoio, in ogni evento che li coinvolge si respira una situazione molto familiare e questo, assieme, ad altre componenti, è un elemento molto incidente. Tanti allenatori toscani in A venuti dal basso? Sicuramente il fatto che veniamo dal basso ci accomuna, al di ò della territorialità e dimostra che la gavetta fatta ha portato a qualcosa. Sui motivi non ho una spiegazione certa da dare; posso dire che con allenatori come Fascetti, Orrico, Silvio Baldini o anche altri hanno dato un bel contributo e tracciato un solco in cui poi è stato più facile entrare e provare a ripercorrerlo”.

L’arbitro

Livio Marinelli di Tivoli sarà l’arbitro del match. Alberto Tegoni di Milano e Alessandro Cipressa di Lecce gli assistenti; Valerio Marini di Roma 1 il IV uomo; Maurizio Mariani di Aprilia il Var e Stefano Alassio di Imperia l’Avar. Marinelli ha diretto 15 gare in Serie A, 5 in questa stagione. Sono sette i precedenti con l’Empoli, con tre vittorie, due pareggi e due sconfitta. Un solo precedente con il Napoli, il successo sul Crotone per 4-0 del dicembre del 2020.

La presentazione del match

NAPOLI – Domenica 12 dicembre, alle ore 18, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli – Empoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I partenopei vengono dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Atalanta, che é costata loro il primato in classifica; ora, complici le contestuali vittorie di Milan e Inter, sono terzi (a -2 dai rossoneri e a -1 dai nerazzurri) con 36 punti, frutto di undici vittorie, tre pareggi e due sconfitte con 34 gol fatti e 12 subiti. In settimana, battendo per 3-2 il Leicester, complice la contestuale vittoria dello Spartak in Polonia, hanno ottenuto il secondo posto nel girone di Europa League e quindi lo spareggio a febbraio con una terza in arrivo dalla Champions. “E’ stata una serata bella, anche se poi sarà ugualmente difficoltoso passare il prossimo turno perché ci toccherà una delle big. Però abbiamo fatto una vittoria importante in condizioni difficili e vedere poi i calciatori che si sono battuti così ti riempie il cuore. I nostri tifosi si è sentito in fondo che hanno apprezzato, anche di questo siamo super felici”, ha commentato Luciano Spalletti ai microfoni dell’UEFA al termine del match. Dall’altra parte ci sono i toscani, che hanno disputato una buona prima parte di stagione: sono reduci dalla vittoria casalinga per 3-1 contro l’Udinese e ora sono decimi, a pari merito con il Verona, a quota 23 punti con un cammino di sette partite vinte, due pareggiate e sette perse e con 26 reti realizzate e 39 incassate. Sono sedici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di sette vittorie del Napoli, cinque pareggi e cinque affermazioni dell’Empoli. L’ultimo incrocio risale allo scorso 13 gennaio quando finì 3-2 in favore dei partenopei.

QUI NAPOLI – La società, tramite comunicato ufficiale, ha comunicato che ““Gli esami strumentali effettuati a Hirving Lozano, in seguito all’infortunio rimediato nel corso di Napoli-Leicester, hanno dato esito negativo. Il calciatore ha accusato un trauma cranio-facciale non commotivo”. Ma comunque non potrà scendere in campo e il suo nome andrà ad allungare la lista degli indisponibili composta da Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz, Lobotka, Zanoli e Manolas. Spalletti dovrebbe optare per il consueto modulo 4-2-3-1 con Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo Demme e Zielinski; sulla trequarti Ounas, Elmas e Politano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta Mertens.

QUI EMPOLI – Andreazzoli potrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, con Vicario in porta e Stojanovic, Tonelli, Viti e Parisi in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal’1 la cerniera composta da Haas, Ricci ed Zurkowski, alle spalle di Bajrami sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Cutrone e Pinamonti.

Le probabili formazioni di Napoli – Empoli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli.

Curiosità

Sono 18 i precedenti ufficiali tra Luciano Spalletti e l’Empoli, con l’attuale tecnico del Napoli che ha un bilancio assolutamente favorevole: 12 successi (9 su 9 in casa), 3 pareggi e 3 sconfitte. Luciano Spalletti è un grande ex della partita, avendo militato, in quella che è stata la sua ultima esperienza da calciatore, tra le fila della società toscana dal 1991/92 al 1992/93, ed avendo poi allenato l’Empoli nella parte finale della stagione 1993/94 (sprovvisto di patentino, con Palazzese allenatore ufficiale), nel 1994/95 (settore giovanile), e dal 1995/96 al 1997/98, quando gli azzurri fecero il doppio salto dalla serie C-1 alla serie A, vincendo anche la coppa Italia di Lega Pro. In bilancio 55 vittorie, 42 pareggi e 42 sconfitte in 139 panchine ufficiali. Tre i precedenti tecnici ufficiali tra Aurelio Andreazzoli – da allenatore – ed il Napoli e mai è stato pareggio: il coach dell’Empoli ha ottenuto i suoi due successi in casa (alla guida di Roma e degli azzurri toscani, sempre con il risultato di 2-1); l’unica sconfitta è arrivata in trasferta per 1-5, nella serie A 2018/19. Sia le formazioni di Andreazzoli, che il Napoli sono sempre andati a segno nei 270’ disputati: 5 gol per le squadre dell’allenatore empolese, 7 per i partenopei. Sono tre gli ex azzurri oggi con la maglia dei campani. Giovanni Di Lorenzo ha vestito la maglia azzurra dall’estate del 2017 al 2019, collezionando 74 presenze con 6 gol e contribuendo alla promozione in A degli azzurri. Mario Rui arrivò a Empoli nell’estate del 2013 in comproprietà dal Parma: restò in azzurro fino al 2016, giocando 101 partite e conquistando la promozione in A nel 2014. Infine Piotr Zielinski, arrivato dall’Udinese e che rimase due stagioni a Empoli, con 66 presenze e cinque reti complessive. Sono due gli ex azzurri che oggi vestono la maglia partenopea. Sebastiano Luperto, ancora di proprietà del club campano, ha esordito in Serie A proprio con la casacca del Napoli, collezionando 29 presenze tra il 2015 e il 2020; Lorenzo Tonelli ha collezionato nove partite e tre gol con i campani tra il 2017 e il 2018.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Napoli – Empoli, valido per la diciassettesima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.