Napoli – Leicester: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Leicester del 9 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022

NAPOLI – Giovedì 9 dicembre, alle ore 18.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli – Leicester, per l’ultima giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022. Un sfida da dentro-fuori. Gli azzurri sono obbligati a vincere ma, contemporaneamente guardare al risultato dello Spartak Mosca: si qualificherebbero per gli ottavi di finale della competizione, infatti, solo in caso di uno stop dei russi ma, qualora questi ultimi dovessero imporsi, la squadra di Spalletti sarebbe costretta a passare dagli spareggi con una terza retrocessa dalla Champions League. La gara di andata, lo scorso 16 settembre, si é chiusa sul risultato di 2-2. Il Napoli, nel Girone C, é secondo, a pari merito con lo Spartak Mosca e a -1 dalla capolista Leicester, con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In campionato, dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Atalanta, complici le contestuali vittorie di Milan e Inter, sono scesi al terzo posto con 34 punti e con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e due perse; 34 gol fatti e 12 subiti. Il Leicester, come detto, é primo nel raggruppamento con 8 punti; in Premier League é soltanto decimo, a pari merito con l’Aston Villa, con 15 punti dopo quindici giornate ed é reduce dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Aston Villa. Un solo precedente tra le due compagini, quello della gara di andata.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - LEICESTER Giovedì 9 dicembre alle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Per Spalletti é vera e propria emergenza perché dovrà rinunciare a ben otto giocatore: Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz, Lobotka, Zanoli e Manolas. Dovrebbe optare per il consueto modulo 4-2-3-1 con Meret in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus e Malcuit. A centrocampo Demme e Malcuit; sulla trequarti Lozano, Elmas e Politano sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta Petagna.

QUI LEICESTER – Per Rodgers probabile modulo 4-2-3-1 con Schmeichel tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Evans-Soyuncu e da Castagne e Thomas sulle corsie esterne. In mediana Soumare e Ndidi. Sulla trequarti Lookman, Maddison e Barnes; unica punta Vardy.

Le probabili formazioni di Napoli – Leicester

NAPOLI (4-3-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui, Demme, Malcuit, Elmas; Politano, Lozano; Petagna. Allenatore: Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Napoli – Leicester, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Europa League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 e 482 del Digitale Terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite) e su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per gli abbonati SKy, anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.