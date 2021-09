Leicester – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Leicester – Napoli del 16 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la prima giornata di Europa League

LEICESTER – Giovedì 16 settembre alle ore 21 si giocherà Leicester – Napoli, incontro valido per la prima giornata del Gruppo C di Europa League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Rodgers che, in Premier League, viene dalla sconfitta casalinga contro il Manchester City ed in classifica occupa la nona posizione con 6 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Spalletti che è reduce dalla vittoria casalinga contro la Juventus ed in classifica occupa il primo posto, in coabitazione con Roma e Milan, a quota 9 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

Giovedì 16 settembre alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI LEICESTER – Rodgers dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Schmeichel in porta, pacchetto difensivo composto da Ricardo e Thomas sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Evans e Soyuncu. A centrocampo Tielemans e Ndidi in cabina di regia mentre davanti spazio ad Albrighton, Maddison e Barnes alle spalle di Vardy.

QUI NAPOLI – Spalletti dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Ospina tra i pali, reparto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Anguissa e Fabian Ruiz in cabina di regia mentre davanti spazio a Lozano, Zielinski e Politano alle spalle di Petagna.

Le probabili formazioni di Leicester – Napoli

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. Allenatore: Rodgers

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano, Petagna. Allenatore: Spalletti

STADIO: King Power Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Leicester – Napoli, valido per la prima giornata del Gruppo C di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Match anche in chiaro, su TV8. Per quanto riguarda lo streaming si potrà usufruire come sempre dell’app di Sky Go, utile per visionare la gara anche su dispositivi mobili quali computer portatili, tablet e smartphone. Inoltre da quest’anno la competizione internazionale sbarca anche su DAZN (abbonamento sempre necessario) che ne ha acquisito i diritti insieme a quelli della Serie A Tim 2021/22.