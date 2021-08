Inter, dopo Dzeko anche Correa: accordo ad un passo

Il club nerazzurro è pronto a sostituire Lukaku con Dzeko e Correa, per l’argentino della Lazio accordo ad un passo.

MILANO – L’Inter è ad un passo da Joaquin Correa. Dopo Edin Dzeko, dunque, il club nerazzurro è pronto a chiudere anche per l’argentino: le parti stanno trattando sulla base di 25 milioni più 5 di bonus, a 30 si sblocca l’indice di liquidità del club capitolino Lotito vorrebbe ancora tergiversare per ottenere una plusvalenza migliore ma, a 10 giorni dall’inizio del campionato, Sarri lo incalza e spinge per la cessione di Correa all’Inter.