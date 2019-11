Inter – Hellas Verona, le formazioni ufficiali

MILANO – Tutto è pronto a San Siro per l’inizio di Inter – Verona, anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter proviene dalla vittoria otenuta a Bologna e in classifica è seconda con 28 punti, a -1 dalla capolista Juventus. Tredici lunghezze in meno per il Verona, nono e reduce dalla vittoria casalinga contro il Brescia. Calcio di inizio previsto per le ore 18. Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 17.

SEGUI LA DIRETTA

INTER: Handanovic, De Vrij, Vecino, Lukaku, Martinez, Lazaro, Barella, Biraghi, Skriniar, Brozovic, Bastoni.

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Sensi, Ranocchia, Borja Valero, Di Marco, Esposito, D’Ambrosio, Vergani, Fonseca, Candreva. Allenatore: Conte.

HELLAS VERONA: Silvestri, Rrahmani, Gunter, Empereur, Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic, Verre, Zaccagni, Salcedo. A disposizione: Berardi, Radunovic, Henderson, Stepinski, Pazzini, Bocchetti, Lucas, Danzi, Dawidowicz, Wesley, Tutino, Adjapong. Allenatore: Juric.