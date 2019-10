Quali saranno i titolari protagonisti della sfida del 6 ottobre? Conte verso la conferma della formazione tipo, Sarri con Ramsey per Bernardeschi come possibile novità

MILANO – Entriamo nel clima di questo big match della settima giornata. Dalle ore 20.45 il match che sarà seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo e che per qualcuno sa già di sfida chiave per il campionato. “É pur sempre la settima partita di campionato, i veri valori verranno fuori andando avanti” ha sottolineato alla viglia Conte che elogia l’operato in casa bianconera: “Se vogliamo giocarcela a certi livelli abbiamo tanta strada da fare. Sicuramente affrontiamo una squadra che ha dominato negli ultimi otto anni e ha fatto bene anche in Europa. Grande merito a chi l’ha fatta diventare una corazzata in questi anni, hanno lavorato bene e sono da esempio“.

Dunque sarà prematuro ma di certo per i nerazzurri un successo potrebbe dare un’iniezione di fiducia per una stagione di A partita a mille, di contro un sorpasso bianconero potrebbe spegnere un pò l’entusiasmo considerando anche l’avvio difficile di Champions League. Punti insomma che potrebbero pesare maggiormente a livello psicologico visto che seguirà la sosta al campionato. Passando alle formazioni ufficiali che intorno 20 saranno svelate partiamo da casa Inter con 11 tipo che potrebbe essere confermato se Lukaku sarà al 100%. Unico dubbio potrebbe essere D’Ambrosio o Candreva sulla fascia destra. In casa Juve Sarri forte del successo in Champions potrebbe puntare sugli stessi protagonisti con Bernardeschi che dovrebbe lasciare spazio a Ramsey come unica differenza e con Higuain al fianco di Ronaldo in avanti.

Ricordiamo che il match si potrà seguire in cronaca diretta già nel pre-partita con le ultime e il commento del match dall’ingresso in campo delle due squadre.

Le formazioni ufficiali di Inter – Juventus

INTER (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Skriniar, Godin, D’Ambrosio, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah, Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Ranocchia, Bastoni, Biraghi, Lazaro, Dimarco, Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Candreva, Politano, Esposito. Allenatore: Conte

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Matuidi, Pjanic, Khedira, Ramsey, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Bentancur, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Dybala. Allenatore: Sarri