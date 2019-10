Torino-Napoli 0-0, il tabellino: un tempo per parte ma nessun gol

Il tabellino di Torino-Napoli 0-0 il risultato finale: nessun gol e poche emozioni, i partenopei restano in quarta posizione.

TORINO – Nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A Torino e Napoli si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Un tempo per parte ma poche occasioni da gol con i partenopei che, dunque, collezionano il secondo pari consecutivo tra Champions e campionato. Con questo risultato i Granata muovono sensibilmente la classifica salendo a quota 10 punti mentre la squadra di Ancelotti resta in quarta posizione con 13 punti.

Torino-Napoli 0-0: il tabellino del match

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Lyanco, Ansaldi, Lukic (83′ Ola Aina), Rincon, Baselli (71′ Meitè), Laxalt, Verdi (89′ Iago Falque), Belotti. A disposizione: Rosati, Ujikani, Aina, Djidji, Bonifazi, Meite, Berenguer, Iago Falque, Milico. Allenatore: Mazzarri

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas Luperto, Hysaj (34′ Ghoulam); Fabian, Allan, Zielinski, Insigne (67′ Llorente) ; Lozano (61′ Callejon), Mertens. A disposizione: Karnezis, Ospina, Malcuit, Ghoulam, Tonelli, Elmas, Gaetano, Milik, Llorente, Callejon, Younes. Allenatore: Ancelotti

RETI:

AMMONIZIONI: Lukic (T), Lozano, Luperto (N)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico – Grande Torino