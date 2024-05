Inter – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Lazio di domenica 19 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie A

MILANO – Domenica 19 maggio, nella cornice dello Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano andrà in scena Lazio – Empoli, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024; calcio di inizio alle ore 18:00

Da una parte del campo troveremo l’Inter, padrona di casa e Campione d’Italia, che arriva alla sfida dopo aver rifilato cinque gol al Frosinone nella trasferta della scorsa giornata. I nerazzurri saluteranno il loro pubblico nell’ultima partita interna della stagione nella quale solo il Sassuolo è riuscito a vincere contro la squadra milanese.

A far visita alla compagine allenata da Inzaghi ci sarà la Lazio di Igor Tudor che nell’ultima gara giocata ha avuto la meglio sull’Empoli per due reti a zero grazie ai gol di Patric e Vecino. I bincocelesti occupano la settima posizione in classifica con 59 punti frutto di 18 vittorie 5 pareggi e 13 sconfitte. La gara sarà affidata al sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato da Bercigli e Palermo, il quarto uomo sarà Santoro, mentre al VAR andranno Serra e Aureliano.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - LAZIO Domenica 19 maggio 2024 dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Inter – Lazio, match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 che si svolgerà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, calcio d’inizio alle ore 18:00. Per il direttore di gara sono 4 i precedenti con la Lazio e in tutte le occasioni i biancolesti sono usciti dal campo con i tre punti. Cinque, invece, i precedenti con i nerazzuri: quattro vittorie e un solo pareggio.

I precedenti tra Lazio e Inter

Sono ben 184 i precedenti tra Inter e Lazio in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore dei milanesi che hanno trovato la vittoria per 77 volte contro le 48 laziali, mentre per 59 volte le due squadre hanno terminato la sfida in parità. Nelle due gare che si sono svolte in questa stagione l’Inter ha sempre avuto la meglio sulla Lazio: 2 a 0 all’Olimpico e 3 a 0 nella semifinale della Supercoppa Italiana.

Presentazione del match

QUI INTER – L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo con il suo solito 3-5-2. Tra i pali ci sarà Sommer con Pavard, De Vrij e Bastoni a formare il tridente difensivo. Larghi a centrocampo stazioneranno Darmian e Dimarco merco Barella, Calhanoglu e Frattesi saranno i tre al centro della linea mediana. Il tandem offensivo sarà composto da Thuram e Arnautovic.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Tudor scenderà in campo con il 3-4-2-1. In porta andrà Mandas, mentre la difesa a tre sarà formata da Patric, Casale e Hysaj. Sugli esterni agiranno Lazzari e Marusic con Guendouzi e Kamada a completare il reparto centralmente. Dietro a Ciro Immobile, unica punta, svarieranno Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Inter – Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Inter – Lazio, valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Inter – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.