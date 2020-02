Coppa Italia, Inter – Napoli: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 12 febbraio dalle ore 20.45. Per i bookmakers nerazzurri favoriti

MILANO – Mercoledì 12 febbraio dalle ore 20.45 allo Stadio Meazza si gioca Inter – Napoli, andata della semifinale di Coppa Italia. In campionato i nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 4-2 nel Derby della Madonnina e ora, complice la sconfitta della Juventus a Verona, sono primi in classifica con 54 punti, a pari merito con i bianconeri. Sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver battuto Cagliari e Fioentina. Il Napoli proviene dalla sconfitta al San Paolo contro il Lecce ed è undicesimo a quota 30; in Coppa Italia ha eliminato Perugia e Lazio.

Probabile modulo per l’Inter 3-5-2, con Padelli tra i pali e retroguardia formata da Bastoni, Skrinjarm de Vrij. In mezzo al campo Barella, Brozovic, sulle corsie Moses e Young. Davanti Lautaro e Lukaku. Possibile modulo 4-3-3 per la squadra di Gattuso con Meret in porta e difesa composta da Manolas e Koulibaly al centro e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Demme, Allan, Elmas. Tridente offensivo formato da Politano, Milik e Insigne.

Coppa Italia, Inter – Napoli: per i bookmakers tanti gol e nerazzurri favoriti

Il segno 1 è quotato mediamente 2,00. Il segno X è offerto da 3,50 a 3,55 mentre il segno 2 è dato da 3,70 a 3,75.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto mediamente a 1,27, l’X/2 da 1,79 a 1,80 mentre l’1/2 vale in media 1,29 .

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale in media 1,90, l’Over 2,5 da 1,85. E credono che potrebbero non andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,05 a 2,12, il goal da 1,67 a 1,68.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,00 a 6,75) seguito dal 2-0 (a 7,50) e dal 2-1 (da 8,25 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale mediamente 4,25.