Serie A, Inter – Parma 2-2: il tabellino

Il tabellino di Inter – Parma

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin (65′ De Vrij), Bastoni; Candreva, Gagliardini (83′ Politano), Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martinez (72′ Esposito), Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Lazaro, Borja Valero, Dimarco. Allenatore: Conte

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo (65′ Pezzella), Dermaku; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Gervinho (83′ Barillà), Karamoh (71′ Sprocati). A disposizione: Colombi, Alastra, Brugman. Allenatore: D’Aversa

STADIO: San Siro

Reti: 23′ Candreva, 25′ Karamoh, 30′ Gervinho, 54′ Lukaku

Ammonizioni: Barella, Candreva, Esposito, Sepe, Darmian

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo, 7′ minuti nel secondo tempo.

Note: Assist di Karamoh per l’1 a 2. Assist di Candreva per il 2 a 2. Ammonito D’Aversa per proteste. Ammonito anche Conte per proteste.