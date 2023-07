Inter – Pergolettese 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Pergolettese di Venerdì 21 luglio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido come Amichevole per Club

APPIANO GENTILE – Dopo la vittoria per 3-0 nella prima uscita stagionale contro il Lugano, Venerdì 21 luglio, l’Inter torna in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile per affrontare ad Appiano Gentile la Pergolettese, formazione lombarda che milita in Serie C. Calcio di inizio previsto per le ore 18. La partita si giocherà a porte chiuse.

Per la squadra di Simone Inzaghi, sarà l’ultimo impegno prima della partenza per la tournèe in Giappone. che prevederà amichevoli di lusso contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Brozovic e il Paris Saint Germain. Il 9 agosto l’Inter sfiderà, invece, alla Red Bull Arena il Salisburgo. L’esordio in campionato é in programma per il 19 agosto a San Siro contro il Monza. Quella di oggi alla Pinetina sarà l’occasione per vedere all’opera per la prima volta con la maglia azzurra i nuovi acquisti Davide Frattesi e Marcus Thuram mentre martedì scorso contro il Lugano aveva già debuttato Di Gennaro. nella scorsa stagione la Pergolettese ha chiuso all’undicesimo posto con punti il Girone A di Serie C.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: INTER - PERGOLETTESE 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 8' da Thuram a Dumfries, cross basso per la fascia opposta ma troppo lungo per Gosens 5' lancio di Bastoni per Gosens ma pescato in posizione di offside 4' scambio palla a terra tra Thuram e Sensi, conclusione con il destro a centroarea debole e rasoterra bloccato da Soncin 3' primo tentativo di Gosens dal limite dell'area alta sopra la traversa si parte con il calcio d'avvio affidato alla Pergolettese in maglia gialla Inter e Pergolettese in campo, si parte con l'amichevole. Inzaghi con Correa e il neo acquisto in attacco Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla cronaca dell'amichevole tra Inter e Pergolettese, 2° test per i nerazzurri in vista della prossima stagione 2023/2024. Dalle ore 18 seguiremo le fasi salienti della partita. TABELLINO INTER (3-5-2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 Sensi, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 97 Radu, 10 Lautaro, 14 Fabbian, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Cuadrado, 19 Lazaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Esposito, 32 Dimarco, 36 Darmian, 44 Stabile, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi. PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Soncin; 2 Tonoli, 6 Arini, 5 Capoferri; 7 Bariti, 10 Mazzarani, 4 Andreoli, 8 Aucelli, 3 Bozzuto; 9 Caccavo, 11 Guiu Vilanova. A disposizione: 12 Cattaneo, 22 Doldi, 13 Lambrughi, 14 Bignami, 15 Schiavini, 16 Sangiovanni, 17 Schirru, 18 Figoli, 19 Tacchinardi, 20 Sartori, 21 Caia, 23 Raimondi, 24 Vitalucci, 25 Di Piedi. Allenatore: Abbate Reti: Ammonizioni: Recupero:

Le formazioni ufficiali

La presentazione del match

QUI INTER – Inizialmente Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con Di Gennaro in porta e con una difesa a tre formata da Bisseck, De Vrij e Stabile. In cabina di regia Sensi con Fabbian e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Lazaro e Pelamatti. Davanti Lautaro e Salcedo.

La probabile formazioni dell’Inter

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Inter TV, su inter.it e sull’app ufficiale nerazzurra.