La partita Inter – Pergolettese di Lunedì 22 luglio 2024 in diretta: un gol per tempo nella seconda amichevole stagionale, nel recupero accorcia Capoferri

APPIANO GENTILE – Lunedì 22 luglio, al BPER Training di Appiano Gentile, l’Inter affronterà la Pergolettese, formazione che milita in Serie C, nella seconda amichevole stagionale. La gara avrà inizio alle 18.30 e si giocherà a porte chiuse. I Campioni d’Italia, guidati dal confermato Simone Inzaghi, stanno svolgendo al Centro sportivo di Appiano Gentila la preparazione a una stagione che li vedrà impegnati su più fronti: campionato, Champions League, Supercoppa italiana e Coppa Italia.

Nella prima uscita stagionale i nerazzurri hanno battuto per 3-2 il Lugano, con doppietta del neo acquisto Taremi. Dopo la Pergolettese. sabato 27 luglio scenderanno in campo all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena contro l’UD Las Palmas.Venerdì 2 agosto la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Pisa all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, nella città toscana. Mercoledì 7 agosto in scena un match internazionale: allo U-Power Stadium di Monza i nerazzurri sfideranno in amichevole l’Al-Ittihad, formazione del campionato saudita. L’ultima amichevole sarà in Inghilterra domenica 11 agosto Chelsea-Inter a Stamford Bridge di Londra. Per l’Inter debuttto in campionato sabato 17 agosto alle ore 20.45 a Marassi contro il Genoa,

Tabellino della partita

INTER (ITA): Martinez J., Agoume L. (dal 38′ st Alexiou C.), Asllani K. (dal 25′ st Topalovic L.), Bisseck Y. (dal 31′ st Aidoo M.), Carlos Augusto (dal 38′ st Cocchi M.), Correa J. (dal 38′ st Stante F.), Fontanarosa A. (dal 35′ st Motta M.), Kamate I. (dal 25′ st Quieto D.), Mkhitaryan H.(C), Taremi M. (dal 31′ st Salcedo E.), Zielinski P. (dal 1′ st Berenbruch T.). A disposizione: Di Gennaro R., Aidoo M., Alexiou C., Berenbruch T., Cocchi M., Motta M., Quieto D., Salcedo E., Stante F., Topalovic L., Zarate Hidalgo D. A.

PERGOLETTESE (ITA): Raimondi P., Anelli N. (dal 27′ st Andreoli L.), Arini M., Bignami R., Careccia S. (dal 31′ st Tacchinardi G.), Cerasani J., Jaouhari Z. (dal 19′ st Vanazzi F.), Lambrughi A. (dal 19′ st Capoferri M.), Olivieri E. (dal 19′ st Schiavini A.), Piu A. (dal 19′ st Lecchi M.), Tonoli D.. A disposizione: Cordaro L., Andreoli L., Capoferri M., Lecchi M., Schiavini A., Tacchinardi G., Vanazzi F.

Reti: al 34′ pt Taremi M. (Inter (Ita)) , al 43′ st Salcedo E. (Inter (Ita)) al 45’+1 st Capoferri M. (Pergolettese (Ita)) .

La presentazione del match

COME ARRIVA L’INTER – Ancora assenti i giocatori che hanno partecipato con le proprio nazionali ai Campionati Europei e alla Copa America. Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3-5-2 con in porta Martinez e con una difesa a tre formata da Bisseck, Stante e Fontanarosa. In cabina di regia Asslani con Zielinsli e Mkyitaryan mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Kamate e Carlos Augusto. Davanti Taremi e Correa.

La probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Stante, Fontanarosa; Kamate, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, con fischio d’inizio alle ore 18:30, verrà trasmessa in diretta sul sito nerazzurro, sul canale Youtube e sull’app ufficiale.