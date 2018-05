Inter – Sassuolo, le formazioni ufficiali della partita

Gli undici di Inter e Sassuolo che scenderanno in campo per l’anticipo serale della 37a giornata di campionato. Fischio d’inizio alle ore 20.45

MILANO – Questa sera si gioca al San Siro Inter – Sassuolo, gara valida come anticipo di campionato della 37a giornata. Una sfida molto importante per i nerazzurri chiamati a vincere per poter restare in corsa per il 3° o 4° posto in classifica. A due giornate dalle fine sono quattro i punti dalla Roma, due dalla Lazio che affronterà nell’ultima stagionale. Dall’altra parte troverà una squadra poco motivata al risultato vista la salvezza aritmetica già acquisita ma proprio perchè senza pensieri in grado di poter esprimere con più serenità il proprio gioco. La partita potrà essere seguita dalle 20.45 in cronaca diretta.

Sguardo alle formazioni ufficiali con Spalletti che ritrova Vecino a centrocampo preferito a Borja Valero mentre in difesa la novità è la presenza di Ranocchia per Miranda. In avanti solito trio, Candreva – Rafinha – Perisic dietro Icardi unica punta. La risposta di Iachini con il consueto 3-5-2 e poche novità rispetto a quanto annunciato alla vigilia. Difesa a tre con Dell’Orco con Lemos e Acerbi mentre a centrocampo spazio ad Adjapong e Duncan nella linea a cinque. In avanti tandem formato da Berardi e Politano.

FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 37 Skriniar, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 77 Brozovic; 87 Candreva, 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 25 Miranda, 2 Lisandro Lopez, 21 Santon, 29 Dalbert, 20 Borja Valero, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli; 5 Lemos, 15 Acerbi, 39 Dell’Orco; 98 Adjapong, 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 26 Rogerio; 25 Berardi, 16 Politano. A disposizione: 79 Pegolo, 70 Marson, 55 Letschert, 12 Sensi, 8 Biondini, 22 Frattesi, 6 Mazzitelli, 29 Cassata, 90 Ragusa, 17 Pierini, 10 Matri, 30 Babacar. Allenatore: Giuseppe Iachini.