Inter – Sassuolo 1-2: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Inter – Sassuolo: presentazione del match, formazioni e risultato in tempo reale. La cronaca ed il tabellino della sfida in programma questa sera alle ore 20:45.

MILANO – Oggi alle ore 20:45, presso lo stadio Giuseppe Meazza “San Siro”, si disputerà il match tra Inter e Sassuolo valido per la 37esima giornata, la penultima, del campionato italiano di Serie A.

Tabellino live INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 13 Ranocchia (dal 31' st 20 Borja Valero), 37 Skriniar, 33 D'Ambrosio; 11 Vecino (dal 26' st 23 Eder), 77 Brozovic; 87 Candreva (dal 13' st 17 Karamoh), 8 Rafinha, 44 Perisic; 9 Icardi. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 25 Miranda, 2 Lisandro Lopez, 21 Santon, 29 Dalbert, 99 Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti. SASSUOLO (3-5-2): 47 Consigli; 5 Lemos (dal 39' st 55 Letschert), 15 Acerbi, 39 Dell'Orco; 98 Adjapong, 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 26 Rogerio; 25 Berardi (dal 33' st 90 Ragusa), 16 Politano (dal 26' st 30 Babacar). A disposizione: 79 Pegolo, 70 Marson, 12 Sensi, 8 Biondini, 22 Frattesi, 6 Mazzitelli, 29 Cassata, 17 Pierini, 10 Matri. Allenatore: Giuseppe Iachini. Reti: al 24' pt Politano, al 27' st Berardi, al 35' st Rafinha Ammonizioni: Berardi, Brozovic, Lemos Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa Cronaca minuto per minuto [AGGIORNA LA DIRETTA] 2' TEMPO 48' ennesima copertura di Acerbi su Icardi a copertura della sfera che sfila sul fondo

47' fischiata carica al portiere di Icardi ma nerazzurri che tornano prontamente in possesso palla

47' assedio Inter con Rafinha che prova a seminare il panico in area ma guadagna solo un angolo

46' affondo di Perisic e chiusura di Letschert in angolo. Qualche istante dopo ancora Perisic tenta un cross questa volta lo sporca Ragusa

45' 6 minuti di recupero

44' contropiede pericoloso di Missiroli che da fuori prova a sorprendere Handanovic ma palla di poco alta sopra la traversa

42' palla in area per Eder ma la sua conclusione sul primo palo viene deviata da Acerbi con una scivolata in angolo!

42' lungo lancio per Ragusa ma Handanovic lo anticipa fuori area di testa

41' stringe i tempi la squadra di Spalletti che prova ad attaccare in massa, angolo concesso da Adjapong

39' in campo Letschert per Lemos

38' proteste in area con Rafinha che aiuta a rialzarsi Lemos: questo fatto ha scatenato un pò di nervosismo tra le due squadre. Giallo a Lemos

36' confusione in area Sassuolo prima Lemos si immola sotto porta su Icardi quindi lo stesso attaccante conclude nuovamente ma Consigli salva!

35' RAFINHAAA!!! 1-2 INTER! sponda di Perisic per il brasiliano che dal limite inventa un diagonale chirurgico con palla che bacia il palo interno prima di terminare in fondo al sacco con Acerbi fermo

33' esce anche l'altro autore del gol Berardi per Ragusa

32' lancio in profonditià di Duncan per Babacar fermato in offside

31' in campo anche Borja Valero per Ranocchia

30' ci prova Babacar su punizione ma palla alzata in angolo dalla barriera, momento difficile per i nerazzurri sotto di due gol

29' Inter scoperto che concede un bel contropiede agli avversari e Cancelo interviene su Babacar, bravo nella protezione del pallone

27' BERARDI! 0-2 SASSUOLO! perla dell'attaccante che dal limite calibra una conclusione che si infila sotto l'incrocio dei pali alla destra di Handanovic proteso invano in tuffo

25' doppia chance per l'Inter: lancio di Brozovic per l'inserimento di Perisic che liscia il pallone che arriva sui piedi di Icardi che si fa sbarrare la strada da Consigli!

21' cross di D'Ambrosio, sponda di Karamoh impreciso per Icardi che non arriva sulla sfera

21' l'ingresso di Karamoh sta dando qualcosa in più ma il gioco nerazzurro resta ancora piuttosto prevedibile

20' break di Politano che si conquista una punizione per intervento di D'Ambrosio a centrocampo

17' si riprende a giocare, tutto ok per il difensore ospite

16' gioco fermo per un problema a Lemos dopo un contrasto aereo con Vecino che aveva il braccio un pò largo

16' prova ad aumentare i ritmi la squadra di Spalletti che prova l'azione avvolgente

15' prova la piazzata dal limite Karamoh ma sfera che si allarga passando un paio di metri alla sinistra del palo

14' cross di Cancelo, torre di Vecino per Icardi che viene anticipato sotto porta in scivolata da Lemos che gli ha letteralmente tolto un pallone solo da appoggiare in rete!

13' primo cambio per Spalletti con Karamoh per Candreva

11' verticalizzazione per Berardi che prova a prendere in velocità Skriniar ma tocca una volta di troppo il pallone che sfila sul fondo

9' attenta chiusura di Magnanelli in area su Rafinha che non riesce a saltarlo

8' punizione dalla destra di Berardi, respinta di testa in area di Icardi sui piedi di Adjapong che dal limite calcia abbondantemente a lato

6' prova a scuotersi l'Inter con Rafinha, ingresso in area e conclusione deviata da Consigli e sugli sviluppi dell'angolo deviazione fortuita di Consigli con i piedi su altro tentativo del brasiliano in mischia!

5' conclusione insidiosa di Duncan dal limite, bravo a respingere a terra il portiere!

4' rapido contropiede Politano in area per Berardi che prova a colpire sul primo palo Handanovic reattivo a deviarla in angolo!

3' scambio Brozovic - Candreva in area ma il suo tentativo in area da posizione defilata viene deviata in angolo

2' provano a sfondare centralmente Candreva e Brozovic, chiude bene Adjapong quindi palla a Cancelo ma il suo traversone è da dimenticare così come il successivo rinvio in fallo laterale di Consigli

partiti! per adesso nessun cambio nell'intervallo

inizia il riscaldamento Karamoh, le squadre fanno il loro rientro sul terreno di gioco 1' TEMPO Ci risentiamo fra qualche istante per seguire assieme il secondo tempo. Inter che ha faticato a costruire il gioco e solo nel finale di tempo ha creato delle concrete occasioni per colpire. Dall'altra parte un ottimo Sassuolo ben organizzato in campo che ha sfruttato gli spazi concessi per rendersi pericoloso e una grande ingenuità della barriera in occasione della rete di Politano che al momento decide il match.

46' si chiude il primo tempo tra i fischi del San Siro che non gradisce lo 0-1 del Sassuolo

45' battuto male un corner dalla sinistra ma proteste nerazzurre per una deviazione di Magnanelli su tentativo di Brozovic. Non vede nulla il guardalinee e l'arbitro assegna la rimessa dal fondo

44' 1 minuto di recupero

44' miracolo di Consigli su Icardi! cross rasoterra di Perisic per l'attaccante che colpisce a centro area ma sul suo tentativo a colpo sicuro molto reattivo l'estremo difensore che si tuffa sulla sua sinistra

43' nuovo cross di Perisic corto sul primo palo dove arriva prima Consigli

42' annullata una rete a Icardi: verticalizzazione di Brozovic in area per l'attaccante partito in leggera posizione di offside

39' cross dal fondo di Candreva dalla sinistra per Icardi ma troppo sul portiere che blocca

37' lancio di Skriniar per Perisic, sulla sponda di petto in area respinge Acerbi sui piedi di Candreva che prova la conclusione ma Consigli è bravo nella respinta!

36' ci prova Rafinha dal limite con il destro ma Consigli respinge la conclusione rasoterra non irresistibile

35' Spalletti prova a passare a tre dietro per dare più spinta alla squadra ricordando la mossa fatta nella sfida con il Cagliari

34' dall'altra parte spunto Icardi in area con Acerbi che prova ad arginarlo e conclusione che termina a lato

33' scambio al limite tra Rafinha e Vecino ma passaggio di ritorno troppo lungo con Consigli che arriva prima; dall'altra parte contropiede di Berardi che in area calcia senza molta precisione in diagonale, respinge Handanovic!

32' sugli sviluppi del corner fischiato fallo in attacco a D'Ambrosio

31' ci prova dalla distanza Brozovic a giro con il portiere che per devia di pugni in angolo!

30' palla dentro di Cancelo a cercare Icardi ma Consigli la prolunga in angolo per non correre rischi

27' cross dalla destra per la testa di Perisic che non riesce a indirizzare la sfera nello specchio della porta

24' POLITANO! VANTAGGIO SASSUOLO! punizione dal limite con palla rasoterra che passa sotto la barriera e si infila alla sinistra di Handanovic rimasto immobile

20' proteste di Icardi che si lamentava per un contatto in area con Dell'Orco che è sembrato in anticipo, l'arbitro non interviene

19' ripartenza ospite con Ranocchia che interviene fallosamente su Politano, riparte la manovra con i nerazzurri alti a tentare di recuperar palla ma Cancelo tocca con una mano

16' ingenuo fallo di Berardi dritto su Skriniar che si era liberato del pallone, inevitabile il giallo per lui

16' prova a distendersi la squadra di Iachini a sinistra ma l'avversario riesce a schierarsi e non ci sono sbocchi

14' break Sassulo con un'apertura su Duncan che dal posizione defilata calcia a lato ben coperto da D'Ambrosio

11' ottima copertura di Magnanelli di testa sul primo palo. Era stato Perisic a crossarla tesa, quindi Brozovic offre un filtrante in area per Candreva in leggera posizione di offside. Sul suo tentativo in diagonale attento comunque il portiere di pugni

11' buona chiusura centrale di Magnanelli su Rafinha costretto a un lancio un pò a campanile in area, copre in uscita Consigli

10' difesa attenta che concede un nuovo tentativo della bandierina ma sugli sviluppi sbaglia il cross Rafinha con palla sul fondo

9' circolazione palla dei nerazzurri che trovano un angolo su tentativo di cross in area

7' spunto di Rafinha a centrocampo, punizione conquistata

5' scambio Perisic che apre su Icardi, palla coperta da Rogerio che subisce una piccola spinta da parte dell'attaccante

4' cross dal fondo fuori misura Candreva, la palla torna in possesso degli ospiti che provano a pungere con Missiroli di testa su invito di Rogerio dalla destra ma il suo colpo di testa in area termina a lato

2' possesso palla Inter che prova a giocare in verticale con Skriniar ma sfera troppo lunga per Icardi, blocca in uscita Consigli, dall'altra parte verticalizzazione a destra di Berardi per Politano pescato in fuorigioco

pochi istanti, apertura a sinistra a liberare Politano chiuso in area quindi un cross di Candreva per Vecino, allontana la difesa

partiti! calcio d'avvio battuto dal Sassuolo I giocatori fanno il loro ingresso in campo. Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Inter - Sassuolo. Siamo in attesa dell'ingresso in campo delle due squadre, commenteremo il match minuto per minuto.

Presentazione della partita

Match di fondamentale importanza per gli uomini di Spalletti, mentre il Sassuolo ha raggiunto la salvezza matematica con la vittoria ai danni della Sampdoria nello scorso turno di campionato. L’Inter, invece, è reduce dalla vittoria per 4-0 sul campo dell’Udinese e, grazie al contemporaneo pareggio della Lazio, ha ridotto lo svantaggio dai capitolini a soli due punti, in attesa dello scontro diretto in programma nell’ultimo turno di campionato.

QUI INTER – La squadra di Spalletti arriva in un ottimo stato di forma, ma non potrà contare ancora sull’apporto di Gagliardini. Il mediano ex Atalanta, infatti, è migliorato ma non sufficientemente per scendere in campo, lo staff nerazzurro proverà a recuperarlo per il big match contro la Lazio. Cauto ottimismo, invece, per Miranda, che non è sceso in campo contro l’Udinese per un problema accusato nel riscaldamento ma potrebbe recuperare per il Sassuolo. Si va quindi verso il 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali e il pacchetto difensivo composto da Cancelo, Skriniar, uno tra Miranda e Ranocchia ed infine D’Ambrosio. A centrocampo ci saranno Brozovic ed uno fra Borja Valero e Vecino, al rientro dalla squalifica, mentre sulla linea della trequarti agiranno Perisic, Rafinha e Candreva, a supporto di Mauro Icardi.

QUI SASSUOLO – A salvezza già acquisita, Iachini potrebbe attuare il turnover per testare alcuni giocatori in vista della prossima stagione. Solito 3-5-2 con Consigli in porta e la linea a tre composta da Lemos, Acerbi e Letschert a proteggerlo. In mediana possibile dal 1′ l’inserimento di Mazzitelli affianco a Missiroli e ad uno fra Magnanelli e Sensi, mentre sulle fasce ci saranno i giovani Adjapong e Rogerio. Tandem offensivo composto da Politano ed il solito ballottaggio tra Berardi e Babacar, ma che stavolta vede il senegalese come favorito.

Le probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia / Miranda, D’Ambrosio; Vecino / Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Letschert; Adjapong, Missiroli, Sensi / Magnanelli, Duncan / Mazzitelli, Rogerio; Politano, Babacar / Berardi. Allenatore: Iachini

Stadio: Giuseppe Meazza “San Siro”