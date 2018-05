Crotone – Lazio 2-1: cronaca diretta, risultato in tempo reale

CROTONE – Oggi alle ore 15 andrà in scena Crotone – Lazio, incontro valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia caldissimo visto che entrambe le squadre stanno lottando per qualcosa di importante.

Tabellino e sintesi in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Barberis, Mandragora; Faraoni (dal 14' st Stoian), Simy, Nalini (dal 29' st Trotta). A disposizione: Festa, Ajeti, Pavlovic, Simic, Crociata, Diaby, Zanellato, Izco, Ricci, Tumminello. Allenatore: Walter Zenga

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu (dal 10' st Caceres); Basta (dal 20' st Nani), Murgia (dal 10' st Patric), Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson; Caicedo. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Marusic, Bastos, Crecco, Di Gennaro, Neto. Allenatore: Inzaghi.

Reti: al 17' pt Lulic (rigore), al 29' pt Simy, a 16' st Ceccherini

Ammonizioni: Radu, Murgia, Nalini, Nani

Recupero: 2 minuti nel primo tempo

LA DIRETTA

Il match è iniziato. Al 7' traversone insidioso di Martella ma nessun pronto a raccogliere la sfera in area. Fasi di studio con un pò di errori da ambo le parti nell'ultimo passaggio. Al 12' molto pericoloso Milinkovic con una conclusione di controbalzo dal limite in posizione centrale con palla che esce di un soffio a lato alla destra di Cordaz. Qualche istante prima su una carambola con ultimo tocco di Leiva per poco non viene ingannato Strakosha che attento blocca la sfera. Al 15' rigore per la Lazio, fallo di Sampirisi su Lulic in area, c'è la conferma del VAR. Batte Lulic e al 17' la Lazio sblocca il match: conclusione rasoterra molto angolata alla destra di Cordaz proteso in tuffo. Al 26' bello spunto in area di Nalini che prova a liberare Simy che in corsa non arriva sul pallone ma su Strakosha che resta a terra. Al 29' pareggio del Crotone con Simy: pennellata di Martella a centroarea per l'attaccante che brucia di testa Radu e trafigge da due passi il portiere. Si attende il VAR che conferma la rete. Gara infuocata soprattutto dopo il pari, tutto in bilico. Al 39' Anderson manda in porta Caicedo che a tu per tu con Cordaz gli calcia addosso. Preme la squadra biancoceleste che qualche istante dopo Milinkovic prova un diagonale rasoterra in area ma il portiere devia in angolo. Al 44' ci prova Leiva dal limite con palla che esce di un soffio a lato alla destra del portiere. 1-1 all'intervallo.

E' iniziato il secondo tempo e subito traversa di Caicedo che colpisce in area su punizione di Anderson. Nell'occasione il tocco dell'attaccante era stato sporcato da una deviazione di Mandragora prima di centrare il legno. Al 9' non spaventa una conclusione da fuori di Milinkovic con il rasoterra che termina alcuni metri a lato alla destra del portiere. Doppio cambio per la Lazio al 10'. Passa un minuto e Wallace sbaglia la misura del filtrante per Milinkovic, l'azione sfuma. Al 14' Zenga si gioca la carta Stoian. Al 16' Ceccherini porta in vantaggio il Crotone: punizione di Barberis, uscita incerta di Strakosha con il difensore che anticipa Milinkovic e tocca sotto porta con palla che si infila dopo aver battuto sul palo alla sinistra del portiere che ha provato a salvare sulla linea. Reazione Lazio con un tiro cross insidioso di Basta e Cordaz che devia sopra la traversa. Inzaghi si gioca la carta Nani. Al 23' de Vrij salva sulla linea un gol fatto: cross dal fondo di Nalini per la conclusione rasoterra Rohden, decisivo il difensore. Al 28' Anderson per Milinkovic, conclusione a giro con palla sull'esterno della rete. In campo Trotta per Nalini stremato.