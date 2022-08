La partita Inter – Villarreal di Sabato 6 agosto 2022 in diretta: chiude con una sconfitta la squadra di Inzaghi il precampionato, in gol Lukaku e D’Ambrosio

PESCARA – Sabato 6 agosto, l’Inter affronterà il Villarreal in amichevole Il match contro la squadra spagnola, semifinalista nell’ultima Champions League, è in programma allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Per la squadra di Simone Inzaghi che finora ha vinto contro il Lugano, pareggiato contro Monaco e Lione e perso di misura contro il Lens, si tratta dell’ultimo test prima degli impegni ufficiali: l’esordio in campionato é in programma per sabato 13 agosto al Via del Mare contro il neopromosso Lecce. Dal canto suo, il Villarreal debutterà lo stesso giorno in Liga sul campo del Valladolid. In quest’ultimo periodo ha disputato amichevoli di indubbio spessore, avendo la meglio contro avversari del calibro di Dortmund, Reims, Southampton e Levante e pareggiando soltanto col Fulham.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: INTER - VILLARREAL 2-4 SECONDO TEMPO 50' l'arbitro fischia la fine della partita! Sconfitta dell'Inter nell'ultimo test precampionato contro il Villareal per 4-2. I nerazzurri sempre sotto erano riusciti in un primo momento a pareggiarla con Lukaku quindi a riaprire il match con D'Ambrosio ma nel finale non sono riusciti a rendersi pericolosi. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che su Calciomagazine potrete seguire tutte le dirette dell'Inter 49' cross morbido di Dimarco verso il secondo palo per Dzeko anticipato sul fondo. Sul corner ci mette i pugni Rulli quindi Dimarco colpisce dal limite e sul tocco di Capoue sfera che carambola sulla traversa e nulla di fatto! 48' conclusione di Estupiñán in area verso il primo palo murata da Bellanova, nell'occasione il giocatore ha perso il tempo per calciare di prima. Sul corner uscita sicura in presa alta di Handanovic 46' fermato in offside Dzeko 45' 5 minuti di recupero 45' punizione battuta da Parejo, in area allontana la difesa 42' punizione per l'Inter sulla trequarti, batte Dimarco sul secondo palo per D'Ambrosio che non arriva sul pallone e commette falo su Cuenca 41' raddoppio di marcatura efficace su Correa ma Inter ancora in possesso palla 40' abbozza un pressing l'Inter che vuole provare a rendere meno pesante il passivo 39' azione con Dzeko e Correa che scambiano, apertura in area per Dimarco e cross intercettato dalla difesa 37' cinici gli spagnoli che hanno messo a rete tutte e quattro le azioni costruite 36' JACKSON! 4-2 VILLARREAL! Su palla persa a centrocampo verticalizzazione per il giocatore che entra in area e dopo un primo tentativo respinto a terra da Handanovic c'è il tap in vincente a pochi passi dalla linea di porta! 34' in campo M. Morlanes per Álex Baena 32' cartellino giallo a D'Ambrosio che non ci sta e protesta con l'arbitro 30' tentativo dai 25 metri di Mkhitaryan ma palla abbondamente alta 29' apertura troppo lunga a destra Bellanova che generosamente si impegna nel rincorrere la sfera ma senza successo 25' fuori Albiol e Pau Torres per Cuenca e Mandi 24' bella punizione dalla trequarti di Dimarco con palla che spiove in area dove stacca a centroarea de Vrij ma palla a lato! 23' dentro Dzeko, Correa e Gagliardini per Lautaro Martinez, Lukaku e Barella 22' qualche scintilla in campo con D'Ambrosio che ha qualcosa da ridire 21' D'AMBROSIO!!! RIAPRE IL MATCH L'INTER!! Apertura di Barella su Dimarco, pennellata dal limite troppo lungo per Lukaku ma non per il difensore che di testa infila alla sua destra Rulli! 20' bella apertura su Dimarco con Foyth ad alleggerire sul fondo: sul corner di Dimarco allontana la difesa 18' su rilancio impreciso di Rulli, palla calciata dai 20 metri forte ma un pò centrale da Lautaro e lo stesso portiere rimedia respingendo di piedi! 17' in campo Bellanova e D'Ambrosio, fuori Dumfries e Skriniar 17' problemi per Coquelin, con lo staff medico che deve intervenire. Il giocatore riesce a uscire da solo ma viene sostituito 15' tra cambi per i Villarreal: dentro Morales, Chukwueze ed Estupiñán fuori Yeremy Pino, Coquelin e Pedraza 13' si preparano i primi cambi anche per il Villarreal 11' cross interessante di Pino per il colpo di testa a centroarea di Alex ma ci arriva Handanovic in tuffo visto che è apparso un pò troppo centrale 9' si concretizzano i cambi con Calhanoglu, Gosens, Bastoni fuori per Mkhitaryan, Dimarco e Darmian 8' Dimarco, Darmian e Mkhitaryan pronti a entrare 7' lancio di de Vrij per Dumfries fermato in offside 4' prova a rispondere l'Inter con Asllani ma conclusione da fuori che non inquadra lo specchio della porta 3' TERZO GOL DEL VILLARREAL! Sugli sviluppi della punizione giocata sulla sinistra affondo di un giocatore del Villarreal che arriva in area e dal fondo serve Pedraza, molto bravo in anticipo su tutti a toccarla da due passi in fondo al sacco! 1' pressione considerata fallosa di Skriniar a centrocampo su Coquelin secondo Rapuano si riparte con il calcio d'avvio battuto dall'Inter, nessun cambio nemmeno tra gli spagnoli ben ritrovati con il secondo tempo della partita, nessun cambio tra i nerazzurri anche se c'è un pò di fermendo a bordo campo. Squadre in campo pronti a ripartire PRIMO TEMPO 45' si chiude senza recupero il primo tempo, all'intervallo Villarreal in vantaggio per 2-1 sull'Inter. Al 29' la sblocca Pedraza con una bella conclusione di esterno in area quindi pareggio immediato di testa di Lukaku ma nuovo vantaggio spagnolo quasi allo scadere con un diagonale preciso di Coquelin. Prima frazione giocata su ritmi blandi, molto possesso palla degli spagnoli. L'Inter si è vista un pò a tratti, distratta in occasione dei due gol. Sul secondo tutto parte da un disimpegno errato di Asllani. Piccola pausa e torniamo per vivere l'emozioni del secondo tempo. Ricordiamo che nel frattempo è possibile seguire il live delle amichevoli di Lazio e Fiorentina oltre alla Ligue 1 con il PSG e la Coppa Italia con Empoli-SPAL e Torino-Palermo 43' VANTAGGIO DEL VILLARREAL! 2-1!!! Su palla persa malamente da Asllani palla a Parejo bravo ad aprire su Alex che in area scarica rasoterra per l'accorrente Coquelin. Bel diagonale di destro alle spalle di Handanovic sulla sua destra! 42' spunto di Foyth che sulla trequarti vuole strafare ma finisce per perdere palla al limite dell'area 42' lancio di Skriniar un pò lungo per Barella anticipato in area dall'uscita di Rulli 40' fermato in offside Gosens in area, il giocatore aveva prova un pregevole sombrero con palla vicino al bersaglio 39' giallo per Jackson, fallo gratuito a palla lontana su de Vrij 36' LUKAKU!!!! PAREGGIO DELL'INTER!!! Pennellata dalla sinistra di Gosens per lo stacco imperioso sul secondo palo dell'attaccante favorito all'uscita a vuoto di Rulli e palla alla sua sinistra! 34' scambio nello stretto al limite tra Calhanoglu e Lautaro, azione che svanisce 31' cross teso di Barella dopo un bello spunto quasi dal fondo ma sicuro in uscita Rulli e fa sua la palla 29' PEDRAZA! VANTAGGIO DEL VILLARREAL!! Cross dalla destra, palla che si impenna e sul secondo palo libero il giocatore lascia partire un collo esterno con il mancino molto bello e sfera che si infila nell'angolo alla sinistra di Handanovic 27' mette il turbo sulla sinistra Pedraza, superato Dumfries, deve rimediare con un fallo Barella per evitare un contropiede 25' cross di Bastoni, in area Albiol non corre rischi e devia sul fondo alla fine di una bell'azione corale: batte Calhanoglu direttamente verso la porta, ci mette i pugni Rulli e allontana 24' chiusura su Dumfries su Pedraza ma è un pò macchinosa la ripartenza 22' primo giallo della partita a Calhanoglu, Rapuano punisce il fallo su Álex Baena che stava provando una ripartenza 21' è l'Inter ora in gestione palla, manovra lenta anche della squadra di Inzaghi. Prova una discesa Dumfries ma cross dal fondo troppo lungo per tutti 18' prosegue il motivo di questo avvio con gli spagnoli che sembrano addormentare la partita, sistematicamente beccato Rulli dal pubblico per le perdite di tempo 14' sale bene la difesa spagnola su lancio di Barella verso Gosens, c'è offside 13' Pedraza travolge Dumfries, punizione Inter sulla trequarti d'attacco: punizione battuta da Calhanoglu verso il secondo palo dove la sponda aerea di Lautaro non viene raccolta da nessuno 12' apertura di Dumfries per Gosens che prova di controbalzo ma la sfera supera la traversa 11' cross di Gosens per Lukaku anticipato in area da Albiol che allontana 10' reiterato fraseggio degli spagnoli quindi lancio in area per Coquelin ma partito in posizione di offside 9' palla in verticale di Dumfries per Lautaro che viene pizzicato in leggera posizione di offside davanti ad Albiol, 37 anni alla guida della difesa 8' senza fretta il Villarreal nel possesso palla, gioco spesso in orizzontale 7' ritarda nel giocar palla Rulli facendo fischiare il pubblico sugli spalti che si aspetta una bella partita giocata a viso aperto 5' da Foyth per Álex Baena ma il suo cross basso in area è intercettato dalla difesa 3' da Pau Torres a Álex Baena che in area da posizione defilata colpisce sull'esterno della rete 2' pressing alto di Lautaro su Rulli lo costringe a sperire la palla in fallo laterale 1' circolazione palla dei nerazzurri, resta compatta la squadra spagnola: apertura di Asllani per Gosens, cross di prima direttamente vero Rulli che blocca la palla Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Villarreal in maglia gialla, Inter nella tradizionale nerazzurra Ci siamo! Inter e Villarreal fanno il loro ingresso in campo con circa 5 minuti di ritardo, tutto pronto all'inizio del match I giocatori hanno ultimato il riscaldamento e fanno il loro rientro negli spogliatoi Ancora pochi istanti e seguiremo la diretta, qualche minuto di ritardo, grande entusiasmo sugli spalti per l'arrivo dei nerazzurri nel test che anticipa la prima gara di campionato prevista proprio per sabato prossimo alle 20.45 in trasferta a Lecce Un saluto ai lettori di Calciomagazine, allo stadio Adriatico di Pescara si gioca l'amichevole Inter - Villarreal. Dalle ore 20.30 seguiremo il match in diretta. TABELLINO INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar (dal 17' st 33 D'Ambrosio), 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 17' st 12 Bellanova), 23 Barella (dal 23' st 5 Gagliardini), 14 Asllani, 20 Calhanoglu (dal 9' st 22 Mkhitaryan), 8 Gosens; 90 Lukaku (dal 23' st 9 Dzeko), 10 Lautaro (dal 23' st 11 Correa). A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei. Allenatore: Simone Inzaghi. VILLARREAL (4-3-3): 13 Rulli; 8 Foyth, 3 Albiol (dal 26' st 25 J. Cuenca), 4 Pau Torres (dal 25' st 22 Mandi), 24 A. Pedraza (dal 17' st 12 Estupiñán); 19 Coquelin (dal 17' st 2 M. Morlanes), 6 Capoue, 5 Dani Parejo; 21 Yeremy, 17 Álex Baena (dal 34' st 2 M. Morlanes), 18 N. Jackson. A disposizione: 1 Reina, 2 M. Morlanes, 11 Chukwueze, 12 Estupiñán, 20 Morales, 22 Mandi, 25 J. Cuenca, 35 G. Cassaro. Allenatore: Unai Emery Reti: al 29' pt Pedraza, al 36' pt Lukaku, al 43' pt Coquelin, al 3' st Pedraza, al 21' st D'Ambrosio, al 36' st Jackson Ammonizioni: Calhanoglu, Jackson, D'Ambrosio Recupero: nessuno nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Inter – Villarreal

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 50 Casadei. Allenatore: Simone Inzaghi.

VILLARREAL (4-3-3): 13 Rulli; 8 Foyth, 3 Albiol, 4 Pau Torres, 24 A. Pedraza; 19 Coquelin, 6 Capoue, 5 Dani Parejo; 21 Yeremy, 17 Álex Baena, 18 N. Jackson. A disposizione: 1 Reina, 2 M. Morlanes, 11 Chukwueze, 12 Estupiñán, 20 Morales, 22 Mandi, 25 J. Cuenca, 35 G. Cassaro. Allenatore: Unai Emery

Presentazione del match

QUI INTER – É molto probabile che Inzaghi schieri la formazione che ha in mente di far scendere in campo a Lecce tra una settimana. Dovrebbe, pertanto, affidarsi al consolidato modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic affiancato da Barella e Calhanoglu mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Gosens. Davanti Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI VILLARREAL – Emery dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Rulli in porta e con Foyth, Albiol, Pau Torres e Estupiñán, pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Coquelin, Morlanes eDani Parejo. Tridente offensivo formato da Pino, Gerard Moreno e Pedraza.

Le probabili formazioni di Inter – Villarreal

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Morlanes, Dani Parejo; Pino, Gerard Moreno, Pedraza. Allenatore: Emery.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Inter TV, sul sito ufficiale nerazzurro e sull’app del Club. Sarà dunque possibile assistere alla sfida sintonizzandosi su Inter TV (sulle piattaforme Sky o DAZN), ma anche in streaming sul nuovo digital ecosystem dell’Inter. Basterà scaricare l’app ufficiale nerazzurra o accedere a inter.it per guardare Inter-Villarreal in diretta. Necessaria la registrazione, che è gratuita e a portata di clic. Dopodiché, il match sarà visibile gratuitamente, in Italia e all’estero.