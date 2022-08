Amichevole, Valladolid – Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Valladolid -Lazio di Sabato 6 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

VALLADOLID – Sabato 6 agosto, alle ore 20, allo Stadio Stadio Municipale ‘José Zorrilla’ di Valladolid, andrò in sena l’amichevole Valladolid – Lazio. Negli incontri finora disputati la squadra di Sarri ha battuto la rappresentativa dell’Auronzo di Cadore, l’NK Dekani, la Triestina e il Prjmorie mentre ha pareggiato a reti bianche contro la Nazionale del Qatar e perso 4-1 contro il Genoa. per i biancocelesti l’esordio in campionato é in programma domenica 14 agosto alle 18.30 all’Olimpico contro il Bologna. Il neopromosso Valladolid, di proprietà di Ranaldo “Il Fenomeno”, é pronto a debuttare il Liga il 13 agosto in casa sabato prossimo contro il Valencia. Atletico Tordesillas, Unionistas e Ponferradina mentre ha pareggiato a reti inviolate contro il Burgos e i francesi del Brest.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

VALLADOLID (ESP):. A disposizione:



LAZIO (ITA):. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI VALLADOLID – Il Valladolid potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Asenjo in porta e con Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza, pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Kike, Aguado e Roque Mesa. Tridente offensivo formato da Iván Sánchez, Sergio León e Toni Villa.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo speculare con Maximiano in porta e difesa composta al centro da Gila e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Luis Alberto. In attacco Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

La probabile formazione di Valladolid – Lazio

VALLADOLID (4-3-3): Asenjo; Luis Pérez, El Yamiq, Javi Sánchez, Olaza; Kike, Aguado, Roque Mesa; Iván Sánchez, Sergio León, Toni Villa.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche in diretta televisiva su Lazio Style Channel (canale 233 Sky)