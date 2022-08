La partita Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen di Sabato 6 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata della Bundesliga 2022-2023

DORTMUND- Sabato 6 agosto, al Signal Iduna Park, andrà in scena Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen, gara valida per la prima giornata della Bundesliga 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. Di fronte due squadre che nella scorsa stagione sono arrivate, rispettivamente, seconda e terza centrando la qualificazione in Champions League. Nelle amichevoli di luglio il Dortmund ha vinto contro Verl, Valencia e Monaco 1860 mentre ha pareggiato contro i turchi dall’Antalyaspor e ha perso contro il Villarreal. Risultati alterni in questo inizio di stagione per il Leverkusen, che ha rifilato un 2-1 all’Udinese ma ha anche pareggiato contro i greci del Panathinaikos e preso a sorpresa dall’Elversbern nella Coppa di Germania.

RISULTATO FINALE: BORUSSIA DORTMUND - BAYER LEVERKUSEN 1-0 SECONDO TEMPO 50' Triplice fischio finale. Il Borussia Dortmund riesce ad avere la meglio del Bayer Leverkusen per 1-0, decisiva la rete di Reus. 49' Brutto fallo di Bakker su Bellingham, giallo per lui. 48' Calcio di punizione di Reus battuto fuori misura, palla alta. 47' Espulso Hradecky e Bayer Leverkusen in dieci uomini. Finiti anche i cambi, sarà Tapsoba il nuovo portiere. 46' Check al VAR per un possibile rosso diretto di Hradecky. Il portiere ospite ha preso la sfera fuori dall'area. 45' Concessi tre minuti di recupero. 44' Prova ad addormentare la partita in questo finale il Borussia Dortmund. 43' Ci prova ancora una volta Bellingham, il suo tiro viene sporcato e fatto oggetto facile di Hradecky. 40' Gran conclusione verso la porta di Wolf e pallone che sfiora il palo. 38' Sostituzioni Borussia Dortmund: fuori Malen e Guerreiro dentro Emre Can e Wolf. 37' Il Borussia Dortmund prova tenere lontano il Leverkusen dalla propria metà campo, 35' Pareggia ancora il Bayer Leverkusen ma il gol viene annullato. Pescato in fuorigioco, Azmoun mette in mezzo un cross che Schlotterbeck infila nella sua stessa porta. Tutto però vano. 33' Sostituzioni Bayer Leverkusen: escono Palacios e Hincapie ed entrano Bakker e Amiri. 31' Dominio territoriale dei giocatori ospiti. 28' Ammonito Schlotteberck. 26' Borussia Dortmund in grande affanno dietro, Bayer Leverkusen a caccia del pareggio. 24' Sostituzione Borussia Dortmund: dentro Brandt e fuori Moukoko. 23' Gran palla di Azmoun per Schick che viene ancora una volta ipnotizzato da uno strepitoso Kobel. 21' Cambio nel Bayer Leverkusen: dentro Azmoun e fuori Demirbay. 20' Altra conclusione dalla distanza del Borussia Dortmund con Bellingham che stavolta manda davvero il pallone alto sopra la traversa. 19' Gran cross di Diaby per Schick che di prima prova a girare il pallone verso la porta ma trova solo Kobel. 17' Ci prova dalla distanza Dahoud ma pallone che termina largo sul fondo. 14' Partita molto fisica con le due squadre che continuano a lottare. 11' Ammonito Hincapie 10' Reus entra in area e prova a servire Moukoko senza però riuscirci. 7' Pareggia il Bayer Leverkusen ma in fuorigioco. Gran tiro di Schick e gran risposta di Kobel che lascia poi lì la sfera a Palacios, bravo di testa a infilare il pallone in rete però in posizione irregolare. 5' Gran galoppata sulla fascia di Malen che serve al centro dell'area un bel pallone per il tiro di prima intenzione di Hazard con Hradecky che poi riesce a respingere la sua conclusione con un ottimo intervento. 3' Qualche errore di troppo in impostazione adesso per il Borussia Dortmund. 1' Secondo cambio all'intervallo per il Bayer Leverkusen: dentro Hlozek e fuori Bellarabi. 1' Inizia adesso la seconda frazione di gioco. Rientrano in campo le due squadre per la ripresa del gioco. PRIMO TEMPO 48' Finisce qui il primo tempo. All'intervallo, il Borussia Dortmund conduce 1-0 sul Bayer Leverkusen. 45' Concessi tre minuti di recupero. 43' Ammonito Hazard per un fallo su Frimpong. 42' Sinistro da fuori tentato da Bellingham e pallone che finisce di un soffio a lato. 41' Erroraccio difensivo di Schlotterbeck e del Borussia Dortmund con Dahoud che grazie ad un miracoloso intervento riesce a chiudere su Schick. 37' Ammonito Palacios per un brutto fallo su Moukoko. 35' Doppio dribbling incredibile di Diaby che poi sbaglia il passaggio e non riesce a liberare Schick verso la porta. 32' Borussia Dortmund che sembra rifiatare e Bayer Leverkusen che prova a farsi vedere in avanti. 29' Batti e ribatti nell'area del Bayer Leverkusen con Meunier che poi cerca la conclusione in porta ma manda il pallone sopra la traversa. 27' Ammonito Tah per una sgomitata su Hazard 25' Spinge il Bayer Leverkusen con un corner di Demirbay che viene prolungato provvidenzialmente ancora in angolo. 22' Sostituzione Borussia Dortmund: entra Hazard ed esce Adeyemi per infortunio. 21' Servito da Guerreiro, penetra in area di rigore Reus che poi calcia in porta senza trovare lo specchio. 20' Palacios serve al limite dell'area Schick che prova al conclusione in porta ma il pallone termina alto sopra la traversa. 18' Si lotta tanto in mezzo al campo sia da una parte che dall'altra. 16' Resta a terra Adeyemi per un problema fisico. 14' Gran conclusione tentata dal limite dell'area da Hincapie e pallone a lato di un soffio. 13' Cambio nel Bayer Leverkusen: dentro Aranguiz fuori Andrich. 12' Problemi fisici per Andrich. 10' Borussia Dortmund in vantaggio con Reus. Gran recupero di Bellingham che serve poi Moukoko, il giovane tedesco difende palla da Tapsoba e la mette in mezzo per Adeyemi che prova a spingere il pallone in rete. Hradecky prova a tenerla lì con i piedi ma poi arriva Reus a insaccare la sfera in rete. 8' Borussia Dortmund che spinge forte in questa fase e Bayer Leverkusen che difende con un po' di affanno. 6' Prova a scappare in velocità Adeyemi che viene poi chiuso alla grande in scivolata da Hincapie. 4' Primi minuti di studio da parte di Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. 2' Palla messa in mezzo da Demirbay per Hincapie che di testa non trova la porta. 1' Inizia adesso la partita. Le due squadre stanno per scendere in campo, a breve il fischio d'inizio del match. Tra pochi minuti, al via la Bundesliga per il Borussia Dortmund di Edin Terzic e il Bayer Leverkusen di Gerardo Seoane nel primo vero big match della stagione che promette grandi emozioni. TABELLINO BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro (38' st Wolf); Bellingham, Dahoud; Malen (38' st Can), Reus, Adeyemi (22' pt Hazard); Moukoko (24' st Brandt). A disposizione. Meyer, Coulibaly, Passlack, Reyna, Kamara. All. Terzic BAYER LEVERKUSEN: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie (33' st Bakker); Andrich (13' pt Aranguiz), Palacios (33' st Amiri); Bellarabi (1' st Hlozek), Demirbay (21' st Azmoun), Diaby; Schick. A disposizione. Lunev, Koussounou, Paulinho, Pohjanpalo. All. Seoane Reti: 10' pt Reus Ammonizioni: 27' pt Tah, 37' pt Palacios, 43' pt Hazard, 11' st Hincapie, 28' st Schlotterbeckm, 49' st Bakker Espulsioni: 47' st Hradecky Recupero: tre minuti nel primo tempo, tre minuti nel secondo tempo.

QUI BORUSSIA DORTMUND – Terzic dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Kobel in porta e con una difesa a quattro composta al centro da Hummels e Schlotterbeck, e sulle fasce da Meuneier e Guerreiro. In mezzo al campo Dahoud e Bellingham; sulla trequarti Malen, Reus e Adeyemi, di supporto sll’unica punta Moukoko.

QUI BAYER LEVERKUSEN – Seoane potrebbe rispondere con un modulo speculare con Hradecky in porta e con Frimpong, Kossounou, Tapsoba e Bakker pronti a formare il blocco difensivo. In mediana Aranguiz e Andrich. Unica punta Schick davanti ai trequartisti Diaby, Azmoun e Hlozek.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Bellingham; Malen, Reus, Adeyemi; Moukoko.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Andrich; Diaby, Azmoun, Hlozek; Schick.

