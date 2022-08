La partita LR Vicenza – Milan di Sabato 6 agosto 2022 in diretta: sotto di un gol dopo 1 minuti i rossoneri vincono facilmente. In gol anche Leao, Messias e Tomori

VICENZA – Sabato 6 agosto, alle 19, allo Stadio “Romeo Menti”, Vicenza e Milan scenderanno in campo per l’ultima amichevole prima degli impegni ufficiali. Per i Campioni d’Italia l’esordio in campionato é fissato per sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese. Finora hanno vinto contro Lemine Almenno, Colonia, Wolfsberger (5-0) e Marsiglia (2-0), cedendo il passo soltanto ali ungheresi dello ZTE. C’é molta attesa tra i tifosi rossoneri di vedere in campo Charles De Ketelaere, l’attaccante arrivato in settimana dal Bruges per 35 milioni di euro. Il Vicenza é retrocesso in Serie C dopo aver perso il playout contro il Cosenza; ha iniziato la stagione battendo 6-0 il Montebelluna e 3-1 il Cartigliano.

Tabellino

L.R. VICENZA (ITA): Brzan R., Begic T., Bellich M., Cataldi R. (dal 19′ st Manfredonia M.), Dalmonte N. (dal 19′ st Favero A.), Ferrari N., Ierardi M., Padella E., Rolfini A., Scarsella F., Zonta L.. A disposizione: Confente A.m Grandi M., Alessio F., Busatto T., Corradi C., Djibril M., Favero A., Giacomelli S., Jimenez K., Manfredonia M., Oviszach E., Pasini N., Talarico R. Allenatore: Baldini F..

MILAN (ITA): Maignan M., Bennacer I., Calabria D., Diaz B. (dal 30′ st De Ketelaere C.), Hernandez T., Kalulu P., Leao R., Messias J. (dal 14′ st Saelemaekers A.), Rebic A., Tomori F., Tonali S. (dal 6′ st Krunic R.). A disposizione: Mirante A., Adli Y., Ballo-Toure F., De Ketelaere C., Florenzi A., Gabbia M., Krunic R., Lazetic M., Pobega T., Saelemaekers A., Tatarusanu C. (Portiere) Allenatore: Pioli S..

Reti: al 1′ pt Rolfini A. (L.R. Vicenza (Ita)) al 11′ pt Leao R. (Milan (Ita)), al 21′ pt Messias J. (Milan (Ita)), al 30′ pt Rebic A. (Milan (Ita)), al 31′ pt Dalmonte N. (L.R. Vicenza (Ita)) autorete, al 4′ st Tomori F. (Milan (Ita)), al 24′ st Rebic A. (Milan (Ita)).

Ammonizioni: al 17′ pt Cataldi R. (L.R. Vicenza (Ita)), al 25′ st Jimenez K. (L.R. Vicenza (Ita)).

Presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Bennacer e Tonali. Unica punta Giroud davanti ai trequartisti Messias, Brahim Diaz e Rebic.

QUI VICENZA – Il Vicenza potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Confente in porta e difesa a tre composta da Ierardi, Padella e Bellich. I cabina di regia Cataldi affiancato da Scarsella e Zonta mentre sulle corsie esterne agiranno Dalmonte e Greco. Davanti Ferrari e Rolfini.

La probabile formazione del Milan

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

LR VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Cataldi, Zonta, Greco; Ferrari , Rolfini. Allenatore: Francesco Baldini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla app dell’emittente.