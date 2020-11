Irlanda del Nord – Slovacchia 0-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Irlanda del Nord – Slovacchia del 12 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la qualificazione ad Euro 2021

BELFAST – Questa sera, giovedì 12 novembre, alle ore 20:45, si disputerà Irlanda del Nord – Slovacchia, incontro utile per i play-off di qualificazione ad Euro 2021. La gara dello stadio Windsor Park di Belfast, metterà di fronte due compagini che hanno grandi aspettative circa la qualificazione alla prossima competizione europea riservata alle nazionali.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: IRLANDA DEL NORD-SLOVACCHIA 0-1 SECONDO TEMPO 46' Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Irlanda del Nord e Slovacchia può cominciare PRIMO TEMPO 45' Si conclude il primo tempo tra Irlanda del Nord e Slovacchia. Ci aggiorniamo fra qualche minuto per seguire assieme il secondo tempo della partita 17' Rete! Juraj Kucka! e risultato che cambia 1' Parte con l’incontro tra Irlanda del Nord e Slovacchia!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Irlanda del Nord e Slovacchia IRLANDA DEL NORD: Bailey Peacock-Farrell; George Saville, Paddy McNair, Jonny Evans, Craig Cathcart, Niall McGinn, Steven Davis, Stuart Dallas, Jamal Lewis, Conor Washington, Josh Magennis. A disposizione: Conor Hazard, Michael McGovern, Tom Flanagan, Daniel Ballard, Michael Smith, Conor McLaughlin, Shane Ferguson, Jordan Thompson, Ali McCann, Kyle Lafferty, Liam Boyce, Gavin Whyte. Allenatore: ???.



SLOVACCHIA: Marek Rodák; Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Peter Pekarík, Tomáš Hubočan, Albert Rusnák, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Marek Hamšík, Ondrej Duda, Róbert Mak. A disposizione: Adam Jakubech, Dominik Greif, Norbert Gyömbér, Lukáš Pauschek, Róbert Mazáň, Patrik Hrošovský, Ján Greguš, Martin Valjent, Tomáš Suslov, Michal Ďuriš, Pavol Šafranko, Samuel Mráz. Allenatore: Pavel Hapal.



Reti: al 17' pt Juraj Kucka.









Bailey Peacock-Farrell; George Saville, Paddy McNair, Jonny Evans, Craig Cathcart, Niall McGinn, Steven Davis, Stuart Dallas, Jamal Lewis, Conor Washington, Josh Magennis.Conor Hazard, Michael McGovern, Tom Flanagan, Daniel Ballard, Michael Smith, Conor McLaughlin, Shane Ferguson, Jordan Thompson, Ali McCann, Kyle Lafferty, Liam Boyce, Gavin Whyte.???.Marek Rodák; Milan Škriniar, Ľubomír Šatka, Peter Pekarík, Tomáš Hubočan, Albert Rusnák, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka, Marek Hamšík, Ondrej Duda, Róbert Mak.Adam Jakubech, Dominik Greif, Norbert Gyömbér, Lukáš Pauschek, Róbert Mazáň, Patrik Hrošovský, Ján Greguš, Martin Valjent, Tomáš Suslov, Michal Ďuriš, Pavol Šafranko, Samuel Mráz.Pavel Hapal.al 17' pt Juraj Kucka.

La presentazione del match

Da una parte, i padroni di casa che arrivano dal k.o. in Nations League del 14 ottobre scorso, lontano dalle mura di casa, con il risultato di 1-0 contro la Norvegia. La formazione dell‘Irlanda del Nord, nel turno precedente, aveva battuto la Bosnia con il risultato di 1-2 ottenendo il pass per questa sfida. La squadra ospite, invece, ha giocato la sua ultima gara in Nations League il 14 ottobre scorso subendo una sconfitta nell’incontro casalingo terminato di 2-3 contro Israele. Nell’ultime sfida di qualificazione ai prossimi europei sin qui giocate, la squadra slovacca, invece, ha superato di misura l’Irlanda trovando un successo per 1-0.

QUI IRLANDA DEL NORD – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con McGovern tra i pali. Il, pacchetto difensivo a quattro, invece, sarà formato da Lewis, Evans, Cathcart e Dallas. A centrocampo, inoltre, Davis e McLaughlin si muoveranno in cabina di regia. Davanti, invece, spazio al trio formato da Jones, McNair e White in rifinitura dietro a Lafferty, schierato da unica punta in attacco.

QUI SLOVACCHIA – Brunegraf, a differenza degli avversari, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-3-3 con Rodak in porta. Il pacchetto difensivo, costituito da una linea a quattro, sarà formato da Valjent e Skriniar in mezzo con Gyomber e Koscelnik ai loro lati. A centrocampo Lobotka spazierà in cabina di regia con Kucka e Alioski che saranno le due mezze ali. Davanti, infine, spazio al trio formato da Bero, Duris e Mihalik.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Irlanda del Nord – Slovacchia delle ore 20:45, valevole per i play-off di qualificazione ai prossimi europei del 2021, non verrà trasmesso in diretta sulle consuete piattaforme televisive.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord – Slovacchia

IRLANDA DEL NORD (4-2-3-1): McGovern; Lewis, Evans, Cathcart, Dallas; Davis, McLaughlin; Jones, McNair, White; Lafferty. Commissario tecnico: Baraclough

SLOVACCHIA (4-3-3): Rodak; Koscelnik, Valjent, Skriniar, Gyomber; Kucka, Lobotka, Sabo; Bero, Duris, Mihalik. Commissario tecnico: Brunegraf

STADIO: Windsor Park di Belfast